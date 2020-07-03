商务部：前5个月中国对外投资基本保持平稳

本报讯在7月2日商务部举行的例行发布会上，新闻发言人高峰说，前5个月中国对外全行业直接投资基本保持了平稳。

高峰直言，泛化国家安全、推行保护主义的做法伤及他人，也损及自身，希望有关国家能够为各国投资者营造公平、透明、可预期的投资环境，持续提升贸易投资自由化便利化水平，为世界经济和本国经济企稳回升、重回增长轨道作出积极努力。 （步欣）

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