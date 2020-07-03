原标题：消费信心正在恢复 旅游经济有望触底反弹

刚刚过去的端午假期，作为疫情防控常态化下，今年上半年最后的一个小长假，其市场表现关乎整个文旅行业的复苏态势。

文化和旅游部公布的数据显示，端午假期三天全国共计接待国内游客4880.9万人次，实现国内旅游收入122.8亿元。这组数据虽与去年同期不具可比性，但与之前的清明、五一小长假纵向对比，不乏亮点：端午小长假前两日，全国累计接待国内游客3707.7万人次，累计实现国内旅游收入96.6亿元，国内旅游收入已超越清明小长假三天总和；与清明节假期相比，恢复进度则分别提高12.3个和11.9个百分点，人均每次旅游消费也有明显增加。

由此可见，旅游消费的信心正在恢复，产业振兴的动能开始积聚，旅游经济触底反弹和稳中向好的趋势正在继续。

游程在缩短，习惯在改变

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）根据位置大数据计算，端午假期游客接待规模位居前列的省份有：1、广东2、四川3、河南4、山东5、江苏6、湖南7、河北8、安徽9、浙江10、重庆。旅游市场同比恢复46%以上的省份有：河北、海南、四川、安徽、湖南、浙江、广东、上海、内蒙、江苏等。

广东具体情况如何？广东省文化和旅游厅公布的数据显示，截至6月27日，全省429家A级旅游景区开放377家，开放率88%。据初步测算，2020年端午节假期3天（6月25日-27日），全省累计接待游客1069.6万人次，按可比口径同比恢复约53.2%；旅游收入52.6亿元，按可比口径同比恢复约62.0%。

旅游研究院（文化和旅游部数据中心）表示，端午节假期三天，受安全、品质和家庭出游动机的影响，选择火车和飞机出游的游客占比仅为5.6%。端午假期期间游客平均出游半径111.5公里，目的地游憩平均半径13.5公里，分别较劳动节假期平均收缩了18.3%和19.3%。游客平均出游时长20.3小时，较劳动节假期下降了50.1%。从假期三天的环比情况来看，出游的谨慎态度已呈明显的缓和迹象。中国旅游研究院调研数据显示，端午节期间22.8%的游客将出境游转变为国内游，32.2%的游客认为“国内疫情形势好转，国内中长线旅游变为省内游或近程游”，53.8%的游客有意缩短游程并降低旅游花费。

记者观察发现，端午节假日期间，“预约、分餐制、一米线”等旅游消费安全意识进一步增强，文明旅游蔚然成风，“要旅游，必预约；无预约，不旅游”已逐渐成为人们休闲旅游的新习惯。中国旅游研究院调研数据显示，端午节期间，有81.7%的游客体验了预约，较劳动节期间提高4.3个百分点，其中71.4%的游客认为预约体验很好。部分未能预约到门票的游客表示虽有遗憾，但对预约出行表示理解与支持。上海、河北、湖北、贵州、山东、山西、广东、黑龙江、新疆自治区等地发布出行提示，倡导居民“戴口罩、不聚集、不扎堆、一米线”，就餐时采用自助或分餐制，使用公勺公筷。

提前在线预约，已逐渐成为游客出行前的“必备工作”。根据携程门票大数据，上海迪士尼度假区、海豚湾水上乐园、东方明珠、上海野生动物园、上海玛雅海滩水公园、珠海长隆海洋王国、上海海昌海洋公园、秦始皇兵马俑博物馆等成为人气前20名。

中远程市场在复苏，下半年旅游业继续“爬坡”

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）方面分析称，节前一周，我国航空客运运力达170.2万客座，位居全球各国首位，与第二至四位的美国、日本和俄罗斯之和相当。美团大数据显示，端午节整体机票价格较去年下降30%，多条航线推出机票2-6折不等的优惠幅度，北京—上海、北京—广州、北京—昆明、北京—西安、北京—贵阳往返机票低至五百元上下，预定量减幅较节前有明显改善。端午小长假首日，全国铁路发送旅客753万人次，创春节后单日旅客发送量新高，铁路运输安全平稳有序，少数班列出现车票售罄现象。6月26日，全国铁路发送旅客约522万人次，加开旅客列车262列。旅游研究院调研数据显示，端午节期间300公里以上出游距离游客占比为12.7%，较劳动节期间提高了2.4个百分点，中远程旅游市场呈有序复苏迹象。

携程大数据显示，相比五一、清明，端午市场环比增幅放缓，但总量依然保持增长。其中，酒店、交通的出行环比增长为10%以上。机票方面，旅客端午国内出行的搜索需求和机票预订需求已恢复至去年同期七成。其中，6月24日是节前的出行高峰，6月27日是假期返程的高峰。

铁路也创造了新高。6月25日，全国铁路发送旅客753万人次。其中，长三角铁路共发送旅客176.68万人次，均创下春节后单日旅客发送量新高。携程大数据显示，结合端午期间的预订情况，6月酒店、交通的整体预订量环比5月分别增长15%和13%。

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）方面分析表示，综合考虑宏观经济和市场因素，我们对2020年下半年旅游经济运行持“相对乐观”，也即3+和4-之间的预期。虽然不排除北京等少数省市呈“W型”波动的可能性，但是全年旅游经济呈“U型”恢复和振兴发展态势将是大概率事件。

“经此一疫，我们已经不可能再回到过去。”中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）有关负责人提醒，希望更多的旅游企业适应省内跨市旅游、周边游、乡村游和都市休闲游的市场需求，研发定制旅游、研学旅游、自驾旅游新产品，推进企业的数字化转型。

(责编：李都也(实习生)、李栋)