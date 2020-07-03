信贷资金“活水”润春耕

在桂阳县太和镇社员村,种粮大户徐红艳正忙着用新购置的插秧机给水稻插秧,而在十天前,徐红艳还在为手里没有资金购买插秧设备,找不到劳动力而发愁。

“当时疫情的时候土地我已经流转了那么多,但是资金也欠缺,劳动力也跟不上,一亩田就要两百块钱,真的把我愁坏了 ”,徐红艳说。

6年前,徐红艳流转了村里的200多亩土地,开始种植水稻。去年种植面积扩大到380亩,不曾想受到疫情影响,今年双季稻的种植时间比往年推迟,人力成本也上涨了。农时不待人,湖南桂阳农村商业银行了解到这一情况后,主动上门,帮徐红艳想办法、出点子,一天时间即为她发放了20万元“春耕备耕”贷。有了“春耕备耕贷”资金,徐红艳购置了插秧机、耕田机等设备,插秧机一天可播种20余亩,比人工插秧效率提高了20余倍,为徐红艳节约了7万余元人力成本。

“有这笔款简直是及时雨,非常感谢农商行,资金一到我就买了插秧机、无人机等设备,一亩田就节省了两百块钱, 又加快了速度又节约了时间”徐红艳笑呵呵地说。

今年以来,桂阳农商银行坚持“农事特办”“全员下沉”,主动送金融服务下乡上门,确保支农资金及时、足额、高效投放,为春耕生产带去源源不断的“活水”。今年累计投放春耕备耕贷款1921户,3876笔,贷款余额19467万元。贷款额度从1000元—50万元不等,贷款利率均在4.25%以下。（龙映霞）

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