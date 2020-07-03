人民网>>财经

信贷资金“活水”润春耕

2020年07月03日19:18  来源：中国网
 

在桂阳县太和镇社员村,种粮大户徐红艳正忙着用新购置的插秧机给水稻插秧,而在十天前,徐红艳还在为手里没有资金购买插秧设备,找不到劳动力而发愁。

“当时疫情的时候土地我已经流转了那么多,但是资金也欠缺,劳动力也跟不上,一亩田就要两百块钱,真的把我愁坏了 ”,徐红艳说。

6年前,徐红艳流转了村里的200多亩土地,开始种植水稻。去年种植面积扩大到380亩,不曾想受到疫情影响,今年双季稻的种植时间比往年推迟,人力成本也上涨了。农时不待人,湖南桂阳农村商业银行了解到这一情况后,主动上门,帮徐红艳想办法、出点子,一天时间即为她发放了20万元“春耕备耕”贷。有了“春耕备耕贷”资金,徐红艳购置了插秧机、耕田机等设备,插秧机一天可播种20余亩,比人工插秧效率提高了20余倍,为徐红艳节约了7万余元人力成本。

“有这笔款简直是及时雨,非常感谢农商行,资金一到我就买了插秧机、无人机等设备,一亩田就节省了两百块钱, 又加快了速度又节约了时间”徐红艳笑呵呵地说。

今年以来,桂阳农商银行坚持“农事特办”“全员下沉”,主动送金融服务下乡上门,确保支农资金及时、足额、高效投放,为春耕生产带去源源不断的“活水”。今年累计投放春耕备耕贷款1921户,3876笔,贷款余额19467万元。贷款额度从1000元—50万元不等,贷款利率均在4.25%以下。（龙映霞）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved