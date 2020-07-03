原标题：孚能科技科创板IPO获得戴姆勒大中华区投资有限公司战略投资

7月3日，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”）走出了巩固其全球领先的电动汽车电池制造商和供应商地位的关键一步。在即将于本月完成的科创板IPO环节中，戴姆勒大中华区投资有限公司将作为重要的战略投资方参与其中。除战略投资外，孚能科技与戴姆勒大中华还签署了一项全面的商业合作协议，在未来十年为梅赛德斯-奔驰在全球推出的电动汽车新产品阵容提供电池。此次战略投资和商业合作协议的签署一方面将保障孚能科技对于梅赛德斯-奔驰在全球的动力电池供应，另一方面孚能科技可根据梅赛德斯-奔驰的需求规划其世界各地生产基地的电池产能。这项战略投资的关键目标是研发和产业化领先的高能量密度电池，通过更紧密的合作伙伴关系，孚能科技在动力电池研发和生产上的优势将得到进一步释放。随着伙伴关系的更加深入，不仅梅赛德斯-奔驰车型将引入孚能科技的高能量密度电池，而且双方在2019年宣布的可持续发展领域的合作也更加紧密。根据该协议，孚能科技计划在欧盟和美国建立电池生产厂，且自筹建之初就将按照碳中和工厂来设计。

“戴姆勒大中华对孚能科技IPO的战略投资以及双方长期的供应伙伴关系，展现了孚能科技领先的电池技术实力和全球角色的重要性。”孚能科技董事长兼总裁王瑀博士称，“我们期待与梅赛德斯-奔驰进一步深度合作，为其卓越的产品提供可持续的电池供应保障，从而支持其电动化战略。”

孚能科技董事会成员兼战略、资本负责人陈晓罡博士认为戴姆勒大中华的投资表明了孚能科技IPO的全球影响力。作为战略投资者，戴姆勒大中华将持有孚能科技大约3%的股份。孚能科技将借助戴姆勒作为全球汽车行业领先者的实力，加速产品迭代、企业运营管理和项目投资方面的全球扩张。

孚能科技联合创始人兼首席技术官Keith Kepler博士评论称：“孚能科技的主要优势是我们涉足全球发展，并且在开发和工业化高能量锂离子电池方面拥有长期经验。这次战略投资让我们能够进一步加强与梅赛德斯-奔驰的合作，以满足未来全球客户的需求，促进纯电动汽车市场的快速增长。加上去年达成的在可持续发展领域的合作协议，梅赛德斯-奔驰和孚能科技拥有关键的市场差异化潜力，这一点对客户选择越来越至关重要。”

除了现有的供应协议外，孚能科技与梅赛德斯-奔驰汽车新签署的商业合作还侧重于未来联合开发和交付路线图。孚能科技中国境外汽车业务部主管Sebastian Wolf表示。“戴姆勒大中华对孚能科技的战略投资不仅展现了两家公司密切合作的关系，还凸显了孚能科技作为电池供应商的技术优势。”（李方）

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