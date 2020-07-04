李静：积极主动靠前服务 为新经济新业态创造更好发展环境

7月3日，市委常委、统战部部长李静在开展全市统战系统“抓‘六稳’促‘六保’民营企业百日大走访活动”中，先后走访了重庆麦芽传媒有限公司、重庆入微文化传媒有限公司、重庆另见数字科技有限公司及博拉网络股份有限公司。在过程中，李静一行深入了解了企业生产经营现状、当前困难及相关惠企政策的落实情况，认真听取企业对党委政府有关政策措施的意见建议。

△市委常委、统战部部长李静与入微传媒董事长胡勇进行沟通

她强调，要积极主动靠前服务，为新经济新业态创造更好发展环境，推动民营经济高质量发展。尤其在入微传媒的调研过程中，李静部长详细询问了目前的达人孵化和运营情况，以及直播带货的效益和面临的问题，入微传媒董事长胡勇先生就目前企业的情况和问题进行了详细的陈述，并介绍了企业从零合作的本地产品代表，包含了从品牌提升、供应链优化、直播带货和销售后的数据复盘，在介绍本地“每日蜂蜜”和“辣行天下火锅”品牌时，她询问了加工工艺、价格、生产许可证、食品安全等问题，并咨询了胡勇这些产品的日常销量和具体的短视频及直播电商的带货方法。

在入微传媒的交流中，政务及数字负责人佘兴隆深入汇报了公司“1+3+X”计划，“1”是在主城搭建一个复合型的综合类直播电商基地，“3”是在万州、黔江及永川构建三个直属分基地，“X”是共同服务重庆各区县多个合作基地，形成组网式数字化创新发展，在该计划中，旗下自主研发的“图纳数据”将承担直播电商基地的SaaS化管理工作，全面多维度地介入抖音、快手及淘宝的各类型横向数据，以及做好主播、供应链的纵向管理服务。

调研组强调，在疫情防控常态化背景下，新经济民营企业应加快挖掘新经济、开拓新业态、创造新就业，为民营经济发展注入新的动能。调研组也作出了建立人才体系、供应链体系、基地建设标准化体系的建议和工作部署，会后将对接相关部门，对以入微传媒为代表的企业进行积极主动靠前服务，针对所覆盖的新兴产业加快完善政策措施，创造更好发展环境。整个过程中，调研组也给予了新经济民营企业家足够的信心，抓住疫情催生的新机遇，创新产品和服务，实现更好的发展。

(责编：李栋、值班)