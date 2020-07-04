牛市真的来了？ 辟谣难降温 两大券商双双涨停

本报讯（记者 孙杰）牛市真的来了？截至昨天，A股本周已连涨4天，沪指累计涨幅达5.82%，收于3152.81点，创下近15个月的新高。两市成交额达11716亿元，连续两个交易日突破万亿元。
当日，券商股再度充当领涨先锋，超10只个股集体涨停，涨幅最小的国投资本涨幅也超5%。值得一提的是，再度传出“合并”绯闻的两大券商巨头中信证券和中信建投，在连夜辟谣之下，依旧双双以涨停收盘。
7月2日晚，一条中信证券和中信建投证券将合并的消息迅速刷屏。中信证券澄清公告表示，“截至本公告日，本公司未获悉有关上述传闻的相关信息，本公司也不存在应披露未披露的信息。”几乎同时，中信建投也发布澄清公告称，“截至目前，本公司未曾召开过党委会审议批准上述传闻所称的相关计划，也未得到任何股东有关上述传闻的书面或口头的信息，本公司不存在应披露而未披露的信息。”
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