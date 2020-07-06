支援国家经济发展 增加个人理财渠道（财经眼·百姓理财新观察①）

数据来源：财政部

制图：张芳曼

当前，人们投资理财的意识和需求日益增强，理财产品也越来越丰富多样。传统投资方式出现了哪些新变化？目前有哪些新的投资渠道？投资者应如何正确认识不同类型的理财产品？针对这些读者关心的理财话题，本版从今天起推出“百姓理财新观察”系列报道，通过采访投资者、金融机构和业内专家，通俗易懂地介绍百姓理财新热点，细说投资理财领域的新变化。

——编 者

“太方便了！用手机操作，短短几秒就认购成功了。”6月19日上午10点，杭州市民杨女士在建设银行浙江省分行营业部大堂经理的帮助下，通过手机银行成功购买了抗疫特别国债。

今年上半年，“抗疫特别国债”成为公众耳熟能详的热词，也让国债这一理财方式再次成为人们的关注热点。

国债，就是中央政府举借并最终承担清偿责任的债务。在我国，面向居民发售的储蓄国债始于1994年，它的前身是从1981年开始发行的“国库券”。在一些上了年纪的投资者心里，二者“差不离”——都是稳赚不赔的投资品种。

如今，国债分为哪些品类？适合哪些投资者？具体购买、兑付有哪些要求？记者采访了专业人士。

国债分为储蓄国债和记账式国债两大类，下半年国债发行看点多

中国财政科学研究院副研究员龙小燕介绍，一般来说，国债包括两大类：储蓄国债、记账式国债。

先说储蓄国债——专门面向个人投资者销售，按申购手续、债权记录和兑付方式等，又分为电子式、凭证式两种。

购买储蓄国债（电子式），投资者需开立个人国债账户和资金账户，通过工、农、中、建、交等40家储蓄国债承销团成员网点柜台和其中已具备网银销售资格的成员网银购买，到期后银行自动将本息转入投资者资金账户。

储蓄国债（凭证式），顾名思义，以开立“中华人民共和国储蓄国债（凭证式）收款凭证”记录投资者购买情况。投资者可以用现金或银行卡到储蓄国债承销团成员的网点柜台购买，到期后需持凭证前往网点兑付，逾期不加计利息。储蓄国债大多为3年、5年期，不可以交易，提前兑付按其实际持有时间扣除一部分利息或分档计息。一般情况下，储蓄国债票面利率由财政部和中国人民银行参照同期限银行存款、大额存单、理财产品等收益率及市场供求情况等因素确定。

再看记账式国债——面向承销团招标，承销团中标后拿出部分或全部份额面向中小机构和居民个人分销。可分为记账式附息国债，主要是1年、2年、3年、5年、7年、10年、30年、50年长期国债，以及记账式贴现国债，主要是91天、182天短期国债。

记账式国债由财政部通过无纸化方式发行，以电脑记账方式记录债权，可以上市交易。其票面利率由国债承销团成员投标确定，半年或一年付息一次。个人投资者可以在银行柜台或网上交易系统以及上交所、深交所买卖。买卖交易的利率则按市场资金价格有起有落，开展柜台交易的商业银行报出买价、卖价。通过商业银行柜台购买的国债，可用来申请质押贷款，一般最高可以贷到本金的九成。

通常，每年度、季度初或末，财政部会公布储蓄国债的发行计划。今年受疫情影响，目前为止暂未发行储蓄国债。

财政部日前已公告2020年第三季度国债发行计划，拟于8月10日、9月10日发行储蓄国债。此外，财政部有关负责人日前表示，今年7月底前，将完成1万亿元抗疫特别国债的发行。截至7月1日，抗疫特别国债发行了3400亿元，“大头”还没来。所以，如果投资者对国债投资感兴趣，不妨盯紧财政部和金融机构接下来的发行公告及预售信息。

国债信用等级高、收益利率较稳定，属于居民投资理财的“基本款”

2019年，储蓄国债平均发行利率4.13%，其中，3年、5年期储蓄国债平均发行利率分别为4%、4.27%，略高于银行同期存款利率。记账式国债平均发行利率2.9%，明显低于储蓄国债。

抗疫特别国债属于记账式国债。今年已发行的前几期抗疫特别国债中，上市交易的5年期票面利率为2.41%，7年期为2.71%，10年期为2.77%。工商银行四川省分行资产负债部经理唐元逵告诉记者，这个利率水平跟以往记账式国债大体持平，低于同期银行定期存款利率。“目前市面上可交易的5年、7年、10年期记账式国债收益率约为2.5%、2.8%、2.8%。比如，2018年的第四期10年期附息国债，在今年6月30日的利率为2.7705%。”

“如果单看利息收益，跟其他理财产品比，国债可能优势不明显，但如果兼顾稳健投资和家庭应急所需，国债可能更有吸引力。”北京朝阳区居民孙雪说，储蓄国债提前兑付时不会损失全部利息，这一点比定期存款强；记账式国债虽然利息没有前者高，但交易灵活，可逢高卖出，还能质押贷款，这一点比定期存款更灵活。

“国债以国家信用为担保，是信用等级最高的债券。”龙小燕说，目前理财产品的发行人、发行内容复杂多样，基本以商业信用为担保，信用等级均不及国债。

“理财产品收益有波动，存在一定投资风险。而储蓄国债利率固定，一般按年付息，没有价格涨跌波动风险。此外，与其他理财产品不同，国债利息收入还免税。”龙小燕认为，储蓄国债信用等级高、收益稳定，适合低风险偏好的投资者购买。

中国人民大学中债研究所所长类承曜表示，国债属于居民投资理财的“基本款”，具有普适性。“无论是机构还是家庭，在投资组合中安排一定比例的国债品种，有助于提升整个财富规划的风险收益综合‘性价比’。”

不过在实践中，对国债有投资偏好的群体仍相对固化。人民银行沈阳分行的一项调查显示，2010年—2019年，沈阳市储蓄国债投资者中，45周岁以上的投资者占比达67.89%，城市居民占九成以上，投资者更喜欢5年期以上的长期品种。此外，尽管2011年以来，财政部陆续在近30家银行开展网上销售电子式储蓄国债工作，但很多投资者仍习惯于到柜台购买。每期储蓄国债的发行时间为10天。一般情况下，首日认购量最大，往后逐日减少，但遇到销售较热时，发行首日就销售一空。

提高投资者对国债认知度，平衡收益风险

“国债和别的理财产品不一样，它既支援了国家发展，也增加了个人理财渠道，很有意义。”农行绍兴马山支行负责人李建阳告诉记者，6月19日抗疫特别国债发行第一天，一位纺织企业客户主动认购了200万元。“他说复工复产资金遇到困难时，国家给了他很多财税金融政策支持，现在他手里有闲钱，愿意买国债回馈国家。”

建设银行有关负责人告诉记者，截至6月30日，该行累计承销抗疫特别国债超过600亿元，客户投标量、中标量和参与机构家数均创政府债券承销业务开办以来新高。“我们通过电话预约、上门宣传等形式，告诉大家抗疫特别国债专项用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出，提高他们对国债的认知度。柜台首发当日，企业和个人客户线上渠道分销额占比80%以上。接下来几期，我们还会全力做好分销工作，助力‘大家’‘小家’一起赢。”

不过，与储蓄国债“稳赚不赔”不同，记账式国债的利息随行就市。财政部相关负责人此前强调，抗疫特别国债与一般记账式国债一样，不可提前兑取，在二级市场交易时，交易价格根据市场情况波动，盈亏由投资者自负。

工商银行7月3日在售的记账式国债产品有近百个，记者对照的几款产品，交易价格较发行价格有涨有跌。

“相较以往的记账式国债，居民对今年抗疫特别国债的认购更为积极踊跃，这与前期媒体的广泛宣传有关。”唐元逵说，希望媒体和金融机构加大对国债投资知识的普及力度，特别是加大在农村地区的宣传力度。金融机构自身也要提高营销服务水平，进一步简化网上购买国债的操作步骤，吸引更多投资者参与进来。

“记账式国债投资期限可达10年以上，虽然利率相对稳定，但没有固定收益保障，也不排除‘亏本’的可能。”业内人士建议，媒体和金融机构要加强投资者教育，让大家准确区分储蓄国债和记账式国债的投资理财功能，平衡收益风险，更好地做好财富规划。

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)