金融租赁公司监管评级办法发布

本报北京7月5日电 （记者屈信明、欧阳洁）银保监会近日发布《金融租赁公司监管评级办法（试行）》，金融租赁公司监管评级要素中，风险管理占比最高，达35%，资本管理、管理质量、战略管理与专业能力权重占比分别为15%、25%、25%。监管评级结果分为1级、2级（A、B）、3级（A、B）、4级和5级，级数越大表明评级越差，该结果是监管机构衡量公司经营状况、风险程度和风险管理能力，制定监管规划和采取监管措施的重要依据。

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 02 版）

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