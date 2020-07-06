前五月规上电子信息制造业营收利润双增长

本报北京7月5日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.8%，增速同比增加0.2个百分点。1—5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.7%。
总体来看，1—5月，我国规模以上电子信息制造业实现营收利润双增长。其中，营业收入同比增长1.3%，利润总额同比大增34.7%。1—5月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长1.5%，其中，5月份，出口交货值同比增长12.7%，比去年同期加快12.5个百分点。
分行业来看，1—5月，计算机制造业营业收入同比增长6.0%，利润同比大增41.6%。其中，5月，计算机制造业增加值同比增长20.4%，出口交货值同比增长27.4%。前五月，电子器件制造业实现营业收入同比增长3.0%，利润同比增长7.8%。前五月，通信设备制造业营业收入同比略降0.5%，但利润同比大涨70.3%。
《 人民日报 》（ 2020年07月06日 01 版）
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