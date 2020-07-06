人民网>>财经

新疆10年累计外送电量超3000亿千瓦时

2020年07月06日08:04  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报乌鲁木齐7月5日电  （记者李亚楠）截至6月19日7时，新疆10年累计外送电量突破3000亿千瓦时，为新疆电力行业创造收益超650亿元，直接和间接增加就业岗位2.8万个。

　　2010年11月，新疆建成“疆电外送”第一通道——哈密-敦煌750千伏输变电工程。10年后，新疆电源装机已达9208万千瓦，同比增长6.5倍，年均增长65%，已成为拉动新疆经济社会发展的主要动力之一。10年来，疆电外送年度电量从30亿千瓦时提升至1000亿千瓦时，规模增长32倍；外送范围覆盖全国19个省区市，为新疆电力行业创造收益超650亿元。

　　疆电外送规模的不断扩大，拉动了清洁能源装机的快速增长，助推新疆能源利用转型提速。据统计，截至5月31日，清洁发电占新疆电网总装机的40.15%，占全国清洁能源发电装机的4.5%，10年间新疆外送新能源电量超800亿千瓦时。按2019年各发电类型平均利用小时数计算，今年新疆清洁能源发电量可达790亿千瓦时，相当于2528万吨标准煤，约占我国2019年原煤进口量的11.8%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved