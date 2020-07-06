新疆10年累计外送电量超3000亿千瓦时

本报乌鲁木齐7月5日电 （记者李亚楠）截至6月19日7时，新疆10年累计外送电量突破3000亿千瓦时，为新疆电力行业创造收益超650亿元，直接和间接增加就业岗位2.8万个。

2010年11月，新疆建成“疆电外送”第一通道——哈密-敦煌750千伏输变电工程。10年后，新疆电源装机已达9208万千瓦，同比增长6.5倍，年均增长65%，已成为拉动新疆经济社会发展的主要动力之一。10年来，疆电外送年度电量从30亿千瓦时提升至1000亿千瓦时，规模增长32倍；外送范围覆盖全国19个省区市，为新疆电力行业创造收益超650亿元。

疆电外送规模的不断扩大，拉动了清洁能源装机的快速增长，助推新疆能源利用转型提速。据统计，截至5月31日，清洁发电占新疆电网总装机的40.15%，占全国清洁能源发电装机的4.5%，10年间新疆外送新能源电量超800亿千瓦时。按2019年各发电类型平均利用小时数计算，今年新疆清洁能源发电量可达790亿千瓦时，相当于2528万吨标准煤，约占我国2019年原煤进口量的11.8%。

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