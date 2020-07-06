发改委下达2亿元支持中欧班列集结中心示范工程建设

人民网北京7月6日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国家发展改革委下达中央预算内投资2亿元，支持郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐等5个中欧班列枢纽节点城市开展中欧班列集结中心示范工程建设。
据介绍，中欧班列是共建“一带一路”的旗舰项目和明星品牌，是亚欧各国深化务实合作的重要载体。为推动中欧班列高质量发展，国家发展改革委在2020年中央预算内投资中安排专项资金，支持区位条件优越、设施基础良好、运营规范有潜力的中欧班列枢纽节点城市开展中欧班列集结中心示范工程建设，促进中欧班列开行由“点对点”向“枢纽对枢纽”转变，加快形成“干支结合、枢纽集散”的高效集疏运体系。
国家发展改革委表示，下一步将加强统筹协调，指导有关地方做好中欧班列集结中心示范工程建设，为共建“一带一路”提供有力支撑。
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