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数字化赋能 福建联通按下高质量发展“加速键”

林晓丽

2020年07月06日11:14  来源：人民网-福建频道
 

　　2018年12月，来自北京301医院的专家在中国联通东南研究院，通过5G网络实时传输的高清视频画面，对远在50公里外的动物实施了肝小叶切除手术，顺利完成了全球首例基于5G网络的远程动物手术。

　　为这次远程手术提供5G技术支持的中国联通东南研究院，成立于2017年3月，诞生于福建联通抢抓“数字福建”建设机遇，成为福建联通数字化转型的一把“利刃”。

　　2018年12月18日，福建联通与北京301医院、福建医科大学孟超肝胆医院三方联合实施全球首例基于5G网络的远程动物手术。柯研摄

　　“以云网一体化为引领，以构建产业互联网专家品牌为目标。”这是东南研究院的愿景，也是福建联通数字化转型迈出的“一大步”。在数字化浪潮中，作为运营商的福建联通显然不满足于只做“流量管道”，亟需自上而下“大刀阔斧”改革，搭上数字化的“顺风车”。

　　行之力则知愈进，知之深则行愈达。处于通信产业链的重要一环，具有央企“基因”的福建联通如何跨过国企改革“深水区”，用数字化转型推动高质量发展？

　　“运营商不能只做‘流量管道’”

　　过去，从电话、短信到上网流量，公众习惯于将运营商视为流量供给者，在信息时代，运营商也自觉承担着“流量管道”的角色，但进入数字时代，通信领域的规则变了，运营商的“野心”也不止步于此。

　　在中国联通福建省分公司总经理欧阳恩山看来，随着云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等技术的发展，通信行业的产业链必将重构，如果运营商不能紧跟前沿技术，不能适应市场需求，就会自然而然地失去市场竞争力。

　　危机中总是蕴藏着生机。“通信领域产业链重构，对我们而言，既是挑战，也是机遇。”欧阳恩山说，“我们需要思考，产业链重构的过程中，以谁为主导打造产业生态圈？”

　　2019年1月10日，中国联通5G创新中心（福建）正式成立。 柯研摄

　　当前，从信息时代进入数字经济时代，对运营商而言，需要适应从“网”到“云”的过渡，其逻辑是，互联网离不开大数据，大数据需要“云”来为其服务。于是，“云”就成了“兵家必争之地”。

　　“运营商手里的数据量很大，但是还没有形成大数据，并进一步体现数据价值，构成数据资产。”欧阳恩山说，现在需要把“云”放在主要位置，把“网”放在次要位置。

　　从“网”到“云”，意味着市场重新洗牌，由过去基于“网”的业务和市场主导形成的相应的组织体系，已经不能适应现有的市场形势。“如果公司内部组织、资源配置还是墨守成规、抱残守缺，没有随着新兴市场增长变化而主动求变，就无法适应由此带来的市场冲击。”这是福建联通自上而下形成的共识。

　　由此，基于体制机制改革的数字化转型不是“可选项”，而是“必选项”。

　　“市场倒逼体制机制改革”

　　甫一嗅到市场变化，福建联通因势利导，推动公司在数字化转型中抢占先机。早在2015年，福建联通就制定了2015-2020年战略执行路径图，发展路径的第一步是对组织体系“动刀”，去机关化、行政化，建立从以“管理”为中心转向以“客户”为中心的组织体系。

　　2015年，福建联通开展网络能力攻坚，实施“大县扁平化、小县网格化”体制变革。2016年，实施千名省市两级本部员工支援一线行动计划，1490余名本部干部员工奔赴一线建功立业。2017年，推动网络BG从网络运行向网络运营转变，从成本中心向利润中心转变，提升网络资产运营效率。2018年，福建联通改变过去以管理为中心的直线职能制组织体系，逐步构建起面向客户的扁平化体系……一系列“组合拳”旨在为机关“瘦身”，提升福建联通市场营销能力。

　　数字化转型不是单一地改变业务或产品，而需要统筹规划网络能力、运营能力、市场营销能力、业务（产品）能力、人才能力、企业治理能力等一系列“伤筋动骨”的变革。

　　从“网”到“云”意味着运营商的服务对象更加多元。面对市场变革，欧阳恩山认为，运营商应继续承担“流量管道”的角色，但是“个人市场（2C）”的普适业务不是单一选项，“政企（2B）市场”差异化场景运营业务的重要性日益凸显，具有很大的发展潜力。

　　而从行业来看，通信领域的技术迭代加快，5G、物联网等新技术的市场“风口”显现，福建联通若想抢抓先机，其数字化转型的步伐就必须从“小步走”到“快步跑”。

　　基于“以客户为中心”，2018年，福建联通组建产业互联网公司、消费互联网 BG、网络BG三大专业模块，设立人力资源、财务、物资、法律服务四大共享中心，全面推进互联网化运营。

　　针对个人市场（2C）和家庭市场（2H），福建联通成立消费互联网 BG，设置“1部门13个BU团队”、130个社区网格，通过划小改革建立BU团队，提升省、市、网格协同效率。

　　针对政企（2B）市场，福建联通成立产业互联网公司，完成了政企BG的市场化改革，提升在产业互联网创新领域的自主研发集成和市场化运营能力，这部分业务也快速成为福建联通收入利润增长新的动力源。

　　“运营商应当形成技术要素资源”

　　自中国联通混合所有制改革以来，福建联通的业务收入同比持续增长且高于行业平均水平；利润复合增长率超过250%，资产负债率逐年下降；更值得关注的是，近年来福建联通的创新业务快速增长，收入同比翻番……数字化转型的“果实”已待采撷。

　　基于大数据、云计算、5G、物联网等新技术所带来的机遇，运营商与更多行业发生交集，与更多场景产生关联，并从中寻找市场，科技创新是数字化转型绕不开的话题。欧阳恩山认为，原先运营商较少拥有自己的核心技术，但这在数字经济时代显然不可行，运营商应当形成技术要素资源，在沉淀和储备中得到发展，为数字经济时代赋能。

　　福建联通已有先行之举。在数字化转型中，东南研究院应运而生，前期以市场驱动实施项目为导向，研发了河长、路长制、食安通、智慧工地等平台软件。在前期积累技术能力的基础上，2019年5月启动研发体系1.0重构，建立以技术为核心、价值为导向的扁平化创新体系，构建了16个技术方向，打造了5G电视、矛盾纠纷多元化解平台等系列产品，获得软件著作权26项。

　　中国联通东南研究院落户福州滨海新城中国东南大数据产业园。柯研摄

　　2020年，东南研究院实施研发体系2.0重构，全面转向产品研发与运营，在16个技术方向的基础上，构建了6个产品运营团队，聚焦星空地一体化、智慧社区、智慧乡村等7个核心产品，全面实现以产品为核心的研发与运营。

　　人才是科技创新的核心动力。从福建联通的发展脉络中，可窥见其在人才培养上不断“加码”，正逐步形成人才资源：2018年，福建联通设立人力资源共享中心，加大人才引进力度；2019年，深化人力资源市场化改革，启动2019-2020“千人计划”引入行动，并重点配置到创新业务领域，东南研究院核心技术队伍由2017年不足百人提升至近千人。

　　“为了适应产业链重构，企业必须改革。我们将持续推动数字化转型，助力企业高质量发展，为福建全方位推动高质量发展超越贡献联通力量。”欧阳恩山表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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