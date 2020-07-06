违法改装私家电动自行车存在诸多安全隐患 地方法规重罚

近日，《浙江省电动自行车管理条例》正式实施，管理部门将对销售、维修、驾驶改装、拼装、加装电动自行车的情形处以重罚。中国科学院科技战略咨询研究院专家坦言，严格按照“新国标”生产的共享电单车将极大地满足电动自行车市场发展需求，可有效破解“私家”电动自行车超标难题。主流共享电单车平台以技术驱动，融合线上线下服务能力，推进行业安全管理建设体系逐步显现。

《条例》的实施对驾驶改装、拼装、加装的电动自行车上道路行驶的、驾驶拆除或者改变限速装置导致最高时速超过强制性国家标准的电动自行车的、驾驶有其他改装、拼装、加装情形的电动自行车的，处以罚款。《条例》实施的最终目的，是进一步加强电动自行车管理，保护公民人身和财产安全。

电动自行车作为我国民众出行的重要方式之一，当前我国市场上保有量约为2.5亿辆。但长期以来，私有车辆超标问题突出，约有超标电动自行车2.25亿辆，占市场保有量约90%。数据显示，2019年，浙江省共查处各类非机动车违法971.8万起（以电动自行车为主），发生涉及非机动车交通事故死亡人数、受伤人数，分别占全省交通事故死亡和受伤总数的47.4%、59.7%。这其中，由超标电动车引发的事故占了相当一部分比例。

据电动自行车维修行业人士透露，为了追求驾驶速度，增加锂电池、改装电线线路、换车轮是私家电动车违法改装中最常见的，大部分改装要求是提高电动车的时速，导致私家电动自行车最高时速远远超过强制性国家标准的（25km/h）。交警提醒，非法改装的私家电动自行车在路上行驶存在诸多安全隐患。

中国科学院科技战略咨询研究院专家坦言，严格按照“新国标”生产的共享电单车将极大地满足电动自行车市场发展需求，解决当前行业顽疾，为解决民众短途出行需求提供了新选项，是传统电动自行车数字化、网络化、智能化涌现的新业态，政府应包容审慎监管共享电动自行车新业态。

共享电单车平台也在强化抓安全管理，严把车辆使用管理，提高骑行安全。企业在车辆选购和投放车辆时，杜绝超标车、无牌车、超速车等非法车辆上路保障骑行安全。健全共享电单车新业态用车规则，以骑行大数据建立共享出行信用体系和信用管理机制。遵照专业的消防安全要求进行仓库建设与集中充电，减少蓄电环节引发的消防隐患。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)