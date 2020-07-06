标志性茶业首展 聚力新消费创造新场景

作为成都市人民政府批准举办的“2020成都美好生活系列会展活动”，第九届四川国际茶博会于7月2日在成都开幕。
大会以“千亿茶产业·创新大发展”为主题，规模6万平米，全川11个茶叶主产市和重庆、贵州、云南、广西、广东、湖南、福建等数十个名茶产区1000余家企业参展，设中国名茶/四川馆、中国名茶/省外馆、国际茶文化/茶酒融合馆、茶具文创馆等六大主题馆，展出六大茶类名优茶、八大名窑茶器具，并首次规模化融合展示川酒、川水、川竹等四川优势产业，涉及4000多个品牌，10万余种产品。
本届茶博会是疫情防控常态化条件下全国首个茶业展会，为加快构建我省特色优势产业体系，茶博会首次规模化融合精制川茶、川竹、四川好水、优质白酒等产业进行集中展示。
聚力新消费，创造新场景。茶博会首次双线办展，同步举办的“线上茶博会”入驻展商超过800家，浏览量已突破130万人次，达成约谈近4000人次。
据了解，首届线上茶博会得到四川省农业农村厅、四川省经济和信息化厅、四川省商务厅、四川省文化和旅游厅、四川省工商业联合会、人民日报社《民生周刊》杂志社、人民名品、人民传播平台、成都市博览局的大力支持，聚焦“互联网+茶博会”的创新商业模式，以新型信息技术为驱动，培育线上线下交互的智慧会展新经济业态。
此外，茶博会期间，还将举办100名网红星主播直播茶博会、CCTV直播助农四川（茶博会）专场、茶颜悦色茶艺主播大赛、四川茶业十强县评选授牌、农业产业化国家重点龙头企业颁奖、川茶川酒重点企业对接会、雅安市蒙顶山茶·甘露推介会、广元黄茶专场推介会、梧州六堡茶品鉴推介会、江门新会柑普茶/侨乡红茶推介会、遵义市茶产业推介会、大益全新研发科技产品推介会、崇州枇杷茶申报中国重要农业文化遗产启动仪式、崇州市茶竹文化推介、“精致川茶二十四席”品鉴会、全民免费学泡茶第二季等30多场茶事活动。
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