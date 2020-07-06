罗伟杰：人工智能成为推动金融科技发展关键力量

人民网北京7月6日电 （记者乔雪峰） 7月6日，在2020世界人工智能大会云端峰会召开前夕，金融壹账通CFO罗伟杰接受记者采访时指出，受新冠疫情影响，人工智能正受到前所未有的重视，人工智能正成为后疫情时代，开启金融科技快速发展的关键性技术力量。世界人工智能大会采取云端峰会的新形式，也正是凸显了中国人工智能在全球科技领域的领导性力量。

为更好地助力“无接触金融”服务，监管部门也出台了多项政策，鼓励金融机构优化丰富“非接触金融”服务渠道。对此，罗伟杰表示，“无接触金融”实质就是用大量的人工智能代替线下的人工操作，受新冠肺炎疫情影响，金融服务中大量的“面对面”服务受到冲击，以银行为代表的各类金融机构线上远程服务、人工智能服务及金融科技投入，正得到业内广泛认可与重视。

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