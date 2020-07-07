小镇青年，被发现的新力量(小县城 大看点③)

7月2日，“2020年江华瑶山雪梨开园直播节”在湖南省江华县大路铺镇瑶山雪梨种植基地举行。许多当地青年积极参与，开展消费帮扶，促进农民增收。

蒋克青摄（人民视觉）

在江苏沭阳县章集街道大沈庄村，返乡创业的大学生赵紫瑄正在进行淘宝直播，为粉丝介绍花木养护知识。

新华社记者 李 博摄

程 硕作（新华社发）

小镇青年，近年来被频繁提及。

从在中国消费图谱中强势崛起，展现出惊人的购买热情，到大规模返乡创业，推动县城、乡镇经济发展……主要居住在县城区域的小镇青年正以实际行动为经济社会发展注入新活力。这股新力量的生活、工作现状如何？面临着怎样的难题？应当如何支持其发展？

小镇青年消费抢眼

“趁着便宜，我买了一台50英寸的电视、按摩椅和一部华为最新款手机。”“6·18”购物节期间，湖南省长沙县的“90后”刘水巡清空了自己的购物车。

继去年“双11”之后，小镇青年再次成为今年“6·18”的消费主力军。拼多多数据显示，今年“6·18”期间，三四线及以下城市显示出旺盛的消费需求，且消费升级趋势明显，智能家电、厨卫电器、家装家纺、生活户外等商品在下沉市场销量上涨迅猛，同比增速均在120%以上；大量来自县城、乡镇的消费者在拼多多首次购置了扫地机器人、面包机、投影仪等商品。京东数据显示，“6·18”大促期间71%的新用户来自下沉市场，在其京喜平台上三至六线城市消费者买走了超6成商品。

从近两年消费数据来看，小镇青年在消费方面的表现一直抢眼。腾讯2019小镇新青年研究报告显示，小镇新青年月均线上购物开销为1293元，占超四成的月均总支出；《南方周末》等机构发布的2019年小镇青年发展报告显示，和3年前比起来，小镇青年更敢花，消费性支出提高了近60%；去年“双11”期间，新增网购用户约70%来自以三四线城市、县城、乡镇为代表的新兴市场。

专家指出，小镇青年的收入水平虽然没有大城市青年高，但他们的生活成本相对较低，伴随着收入增加、互联网技术发展、交通物流等基础设施日益完善，这个主要来自县级市、县城及部分乡镇的庞大群体正展现着巨大的消费活力和潜力。

在从事房地产销售工作的刘水巡看来，自己的收入虽然不算高，但每月稳定的收入让他具备一定的消费能力，可以为自己和家人提升生活质量，“我觉得日子过得很幸福。”

有分析认为，小镇青年将成为今后十年消费市场的主力军，预计到2030年，三四线及以下城镇居民消费将达到45万亿元，特别是京津冀、长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝地区的小城镇。

顺应小镇青年消费力爆发、消费升级的趋势，从地方到企业都在给出积极回应。今年端午假期首日，江苏昆山的第二座万达广场开业，当天客流达到23万人次；江西省婺源县引入天猫优品网红店，海信、华为、美的等大牌入驻，成为当地青年消费者游玩打卡的新地标；苏宁零售云加盟店在低线市场快速渗透，至2019年底加盟店总数超4500家；德邦快递加大基层人力资源投入，将快递业务下沉到乡镇中；街电在四五线城市加大共享充电宝的投放力度……下沉市场被企业视为新蓝海。

返乡创业占比高

“创业路不好走，但好在我坚持了下来，也要感谢县里提供了宽松的创业环境。”今年是“90后”龙水维创业的第十个年头，如今他在重庆荣昌掌管着3家公司，涉足科技、农业、食品等多个领域。龙水维表示，来自农村家庭的他希望通过创业让自己有更好的发展，也想为基层多做些贡献。

像龙水维这样回乡创业的小镇青年并非个例。近日，58同镇联合清华大学社会科学学院县域治理研究中心、社会与金融研究中心发布的《县域创业报告》显示，在县域创业者中，返乡创业者占比50.8%，大学生占比约为16%；从户籍上看，69.6%的创业者为农村户口；年龄方面，县域创业群体中48%的年龄为26-35岁，30.9%的创业者年龄在36-45岁之间。

李超是甘肃省庆阳市环县人，去年他辞掉在大城市的工作，回到老家做起了“新羊倌”。爱学习又能干的他搞起了湖羊养殖，很快从一名技术员成长为合作社养殖场场长。眼瞅着他创业成功，不少农户加入其中，今年当地湖羊养殖家庭新增了580户。

“回来就是人才，就是致富带头人。”庆阳市人社局副局长石永宁说，大学生返乡创业，利用信息、技术、知识、理念等优势，创新传统农业生产方式，激活了县域经济。近三年，回庆阳的大学生总计2.7万人，其中返乡创业的大学生人数达到6302人，养殖和电商成为创业热门领域。

县城、乡镇为越来越多小镇青年干事创业提供广阔天地。宋正强今年33岁，现任江苏捷晶水晶产业发展有限公司董事长。他是一名典型的小镇青年，本科毕业后，选择到江苏省东海县做一名大学生村官，后来又经选拔进入东海水晶产业投资发展有限公司工作，短短两年半时间便成长为其子公司的董事长。“本科期间学的是动画专业，与现在从事的工作并不相关，但我一直坚持‘干一行爱一行’‘干一行学一行’，服务基层、服务产业，一步一个脚印走到了现在。”宋正强说。

近年来，小镇青年在创业就业方面有着不俗的表现。不过，专家也指出，由于缺乏专业技能等原因，小镇青年也面临着“收入偏低”“创业就业渠道单一”等问题。日前，人民智库发布的2020小镇青年思想和生活状况调查报告显示，“提拔、升职等职业发展问题”受到小镇青年群体的普遍关注，有一半的小镇青年表示压力较大，46.7%的小镇青年群体希望未来能够改善和提升收入水平。

抓住小镇青年的心

在新型城镇化快速推进的过程中，小镇青年成为连接城市和农村的重要一环，他们期待自己的所盼所想得到更多关注与回应。

“创业不易，守业更难。运营管理好现在的几家公司、探索更多新鲜的领域，是我对自己的期待。”龙水维说，他希望荣昌未来能够通过更具吸引力的人才政策、社会福利政策，吸引更多和自己一样的小镇青年在这片土地上干事创业、实现梦想。

为了吸引小镇青年返乡发展，近年来各县市积极制定人才引进等政策、改善基础设施，为小镇青年就业安家提供保障。

江苏省响水县团县委副书记孙万文介绍，响水县在人才引进与扶持方面下了真功夫。一方面积极引导响水籍大学生回乡就业创业，组织大学生到响水县事业单位和企业岗位实习实践，带领大学生到响水经济发展阵地、龙头企业、新型农村社区等参观，还与数十所高校共建大学生社会实践基地，多次组织专场招聘会、人才政策宣讲等活动。另一方面着力构建响水县创业青年成长体系，建立响水创客联盟，开设人才政策、金融理论、电商实操、税收法制、工商管理等“青创课”，为众筹性项目提供孵化支持，推出贴息贷款政策，为创业青年解决融资难、融资贵问题。

“过去一段时间，小镇青年离开家乡去大城市发展是主流、是大势，但近年来出生在三四五线城市和县城的青年选择在家乡创业、就业的比例不断提升，这与我国大力发展县域经济、推进乡村振兴的政策导向有直接关系。”中国社科院农村发展研究所所长魏后凯说，“未来要实现县域经济的持续健康发展，各县域就要花力气抓住小镇青年的心。”

据了解，多数发达国家的城镇化会经历三个阶段：第一阶段是人口向城镇、继而向大中城市集中。第二阶段是集聚和扩散并行，大中城市迅速发展，同时中小城市出现了要素向周边小城镇扩散的趋势。第三阶段，人口向中小城镇迁移速度加快，由此带来大中城市周边小城镇发展较快，形成城市带。在后两个阶段特别是第三阶段，城镇基础设施、工作条件进一步完善，城镇居民的生活更加舒适和方便，公共服务和社会治理大大加强。以美国为例，上世纪70年代，美国50个大城市的人口下降4%，而这些大城市周边的小城镇人口则增加了11%。

多位专家指出，中国城镇化已进入新阶段，县城、特别是处于城市群中的县城以及一二线城市周边的县城，正迎来大发展。再加上交通设施改善、互联网经济发展，以及部分大城市生活成本较高等因素，经济活力较好的县城和县级市对年轻人的吸引力在持续增加。不过，要实现这一点，还需要补足短板、多方发力。魏后凯谈到，具体来说，一是要发展产业，小城镇有产业支撑才有充足的就业岗位；二是要加强基础设施建设、改善公共服务水平。“这两方面工作做好了，再加上较为良好的生态环境等，必然会留住不少小镇青年，也会吸引一些小镇青年回到家乡，走向基层，在小地方干出一番大事业。”

(责编：岳弘彬)