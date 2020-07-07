引导激发购买力地方"带货"有方 需求释放让汽车消费回暖

中国汽车工业协会发布的数据显示，2020年5月中国汽车销量同比增长14.5%，占社会消费品零售总额的10.6%，连续两个月超过10%。这表明，中央和地方出台的稳定和扩大汽车消费的政策效果逐步显现，汽车企业加快复工复产，居民消费信心有所增强，汽车消费需求得到有效释放和回补。

引导激发购买力地方“带货”有方

日前，2020重庆车展闭幕。重庆市商务委相关负责人介绍说，这是今年全国首个在线下举行的大型汽车专业展会，展示面积超10万平方米，吸引了国内外92个主流汽车品牌参展，亮相车型达1000多款。这无疑是重庆汽车市场受清库存、提振销量的绝佳机会。

为把握机遇，重庆市商务委发布措施，凡是消费者售卖转移或者报废注销旧车并购买新车，在车展现场可享受每辆2000元的现金红包。车展组委会每天还会送出数百份2000元、1000元、500元的购车现金券，不同展台单个车型有不同优惠，银行也带来了专属购车政策。据悉，多重优惠刺激让重庆汽车消费“满血复活”，为期9天的2020重庆车展，各大品牌累计成交车辆23800辆。

除重庆外，广东、湖南、江西、浙江、吉林、河北等地也于日前先后出台多项鼓励汽车消费的政策，通过税费减免促进汽车消费，并有效实现了汽车消费增长。

中汽协最新数据显示，今年5月我国汽车产、销分别完成218.7万辆和219.4万辆，环比分别增长4%和5.9%，同比分别增长18.2%和14.5%。其中，乘用车增幅实现由负转正，销量同比增长7.0%。

传统汽车市场已初现“V形”回升态势，商用车技术竞争和市场竞争也进入到新的阶段。近日，四川省经济和信息化厅发布《四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施（征求意见稿）》，其中涵盖燃料电池、整车制造、充电基础设施等多个产业链，并且针对每一项提供奖励。如在新能源与智能汽车领域创新平台建设，对新获批的国家级制造业创新中心，按照国家支持建设资金的一定比例给予专项奖补，对新认定的省级制造业创新中心一次性给予1000万元专项补助。值得一提的是，此次意见稿还将充电基础设施及加氢站建设用地统筹纳入国土空间规划，在用地指标方面予以支持。在既有停车泊位安装充电设施的，无需办理建设用地规划许可、建设工程规划许可。

商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平对国际商报记者表示，近年来新能源汽车的产能上升较快，增长势头较猛，地方出台相关政策正是希望能够帮助新能源汽车找到市场出口，并与《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》中的要求相适应。在新形势之下，这有助于新能源汽车朝着高技术含量的方向发展，除鼓励行业积极创新外，还要把汽车的品质、技术含量、售后服务等做得更好，性价比方面也要做到更优。这样才能够吸引消费者，推动市场复苏。

高质量开放已至行业“春水”将来

地方层面积极施策，中央也适时地送来了春风。近日出台的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》明确提出，在制造业领域放开商用车制造外资股比限制。

有业内人士指出，中国汽车市场具有较大的发展空间和潜力，汽车消费需求始终旺盛。制度性的开放举措将为商用车制造领域带来更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放，并随着多地放宽汽车限购，包括延长新能源汽车购置补贴与免征购置税政策、支持老旧车型更新换代和下调二手车经销增值税等一系列政策陆续出台，汽车消费市场的潜力进一步被激发。

从福田汽车通过股改“减负”，到四川现代成为国内首家外商独资的商用车企业，各地都在积极尝试，以政策鼓励为实现国内商用车企业中外合资提供空间。随着疫情引发的世界经济衰退加剧，跨国投资也渴望在中国稳步复苏的市场中加速完成股份变革的抢跑。“如今，商用车企业股改正逐步进入深水区，放开外资进入商用车制造领域的限制将给国内商用车产业发展带来利好。各地应以市场为导向，大胆探索与尝试，找到适合企业自身的成功之路最为关键。”中国公路学会客车分会专家委员会委员陈世平如是说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)