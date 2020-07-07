原标题：强化担当 精准发力 扎实推进机关党建各项任务落地见效

4月28日，中央和国家机关工委召开了中央和国家机关党的工作暨纪检工作会议，会议总结工作、分析形势、明确要求，对强化政治机关意识教育、开展“灯下黑”问题专项整治和全面推进党支部标准化规范化建设3项重点工作做出部署并制发方案。审计署机关党委高度重视，第一时间召开全委会议认真学习领会，及时向署党组做汇报，结合审计工作实际深入研究贯彻落实措施，以扎实推进“两委”换届为契机，发扬钉钉子精神，深入贯彻落实好会议精神和方案部署，努力建设模范机关、站好第一方阵。

王文斌 （中） 赴审计署定点扶贫县河北省顺平县看望农户，并调研了解扶贫工作成效。

把思想和认识统一到会议精神和方案要求上来，切实增强贯彻落实的政治自觉和责任担当

去年，党中央首次召开中央和国家机关党的建设工作会议，习近平总书记出席会议并作重要讲话。明年又喜逢中国共产党建党100周年。在这继往开来的关键时期召开的中央和国家机关党的工作暨纪检工作会议使命特殊、意义重大。会议全面贯彻落实中央和国家机关党的建设工作会议精神和党中央《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》，以永远在路上的执着将党中央的重大决策部署向纵深推进，我们将以不松劲、不停歇的责任感和使命感把各项要求传导到位、贯彻到底。会议对推动机关党建走在前作表率进行再凝神再聚力，还特别肯定了在新冠肺炎疫情防控斗争的大战大考中，中央和国家机关各级党组织和广大党员干部迎难而上、担当作为的积极表现和工作成效，强调越是环境复杂、形势严峻、任务艰巨，越要坚决做到“两个维护”，这是我们迎接各种风险挑战的最大优势和最强自信。三个工作方案的部署是向建党100周年献礼的再冲刺再攻坚。着眼提升机关党建工作质量，统一部署开展强化政治机关意识教育、“灯下黑”问题专项整治、全面推进党支部标准化规范化建设3项重点工作，目标明确、靶向精准、举措务实，我们必须振奋精神、鼓足干劲，用机关党建的优异成绩迎接建党100周年。

准确理解和把握三个工作方案部署要求，进一步明确推进机关党建高质量发展的主攻方向

通过认真学习三个工作方案深刻感受到，政治机关意识教育抓龙头、固根本，“灯下黑”问题专项整治补短板、强弱项，党支部标准化规范化建设夯基础、激活力，3项重点工作各有侧重又紧密联系、相互贯通，是贯彻落实会议精神的重点工程、有力抓手，必须紧扣工作主线、找准主攻方向，突出重点、以点带面，用重点任务的突破带动全局工作的提升。要坚持根本、突出首要，切实树牢政治机关意识。在审计机关开展强化政治机关意识教育，就是要通过组织学习研讨、开展党课教育和主题党日等活动，增强广大党员干部践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，用绝对忠诚、绝对负责的实际行动充分彰显审计机关鲜明的政治属性。要瞄准靶向、精准发力，认真开展“灯下黑”问题专项整治。从严从实解决“灯下黑”问题，必须深入学习习近平总书记关于解决中央和国家机关“灯下黑”问题的重要指示精神，对照工委推进党的政治建设重点督查反馈的问题和主题教育检视剖析发现的问题，全面排查全署各级党组织在政治意识淡化、党的领导弱化、党建工作虚化、责任落实软化等方面的具体表现，有的放矢加以整改。要抓牢基层、夯实基础，全面推进党支部标准化规范化建设。抓实建强审计机关基层党组织，必须把党支部建设作为最重要的基本建设，按照工委全面推进党支部标准化规范化建设工作方案部署，坚持严在标准、重在规范、要在实效，以建设“四强”党支部为目标，加强对署机关、派出局、特派办和直属单位不同类型党组织的分类指导，抓两头带中间，进一步推动基层党组织全面进步、全面过硬。

坚持统筹兼顾和注重实效，以钉钉子精神推进重点任务落实落地

推进机关党建重点任务落实落地必须结合审计机关自身实际、遵循客观规律，得法才能得力、得力才能见效。落实过程中，我们将认真学习习近平总书记关于机关党建的重要论述，掌握科学方法，把握规律特点，力戒形式主义和官僚主义，全力落实好各项工作任务。

抓好三个工作方案的协同推进。严格对标3项重点工作，在全面梳理、分解任务、明确责任、制定方案的基础上，树立全局观念和整体意识，将3项重点工作统筹考虑、配套推进，打好“组合拳”、防止单打一，做到协调联动、同向发力。比如，结合政治机关意识教育学习研讨，全面排查“灯下黑”问题，对党支部建设状况进行综合分析、分类评估；把“改”字贯穿3项重点工作之中，整改“灯下黑”问题与整改党支部建设短板弱项同步推进；把评选创建模范机关先进单位同党支部典型推介结合起来，切实提升工作效率和推进效果。

促进机关党建与审计业务的深度融合。把反对形式主义、官僚主义作为落实好三个工作方案的基本要求，把推动机关党建高质量发展的成果体现在推动中心工作发展的实效上，把抓好党建工作同贯彻落实党中央决策部署、完成审计重点任务、做好本职工作结合起来，将党的政治优势、组织优势有效转化为工作优势，教育引导党员干部在改革发展一线、审计工作主战场攻坚克难、积极作为，用业务工作的有力推进彰显党建工作的切实成效。

坚持问题导向与目标引领的有机统一。正确处理好坚持问题导向与强化目标引领的关系，将两者统一到推进落实机关党建各项任务和部署要求上来。一方面，自觉深入检视问题，特别是对标丁薛祥同志在会上指出的中央和国家机关党建存在的问题表现和“灯下黑”问题专项整治工作方案列出的问题清单，推人及己、主动排查，认真理账、明码结账。另一方面，聚焦机关党建高质量，坚持高标准，研究制定推进落实的时间表和路线图，厘清每一个时间节点必须完成的任务，明确每一项任务必须达到的要求，增强推动落实的方向感和计划性，确保各项工作有条不紊扎实推进。

注重基础规范与发展创新的共同提升。坚持一手抓基础规范、一手抓发展创新。着眼基础建设，聚焦基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障，抓实党支部和党小组工作，做到严在日常、抓在经常，夯实党建工作基础。着眼发展提升，坚持经验开路、典型引路、试点探路，注意借鉴吸收其他部门和领域的好做法好经验，发扬和挖掘基层创新做法，及时选树先进典型，有效发挥示范作用，积极推进理念思路创新、方式手段创新，有效破解新老难题，推进机关党建工作再上新台阶。同时，坚持久久为功，不搞短期行为，把3项重点工作长期抓下去、抓出长效来。

（来源：《旗帜》2020年第6期）

(责编：任妍、杨曦)