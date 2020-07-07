中建一局安装助力河北涞源脱贫“摘帽”

今年2月，涞源县正式退出贫困县，完成“摘帽”。截至目前，涞源县贫困发生率由2014年初建档立卡时的54.4%下降到0.09%；全县有建档立卡贫困人口从34575户、93046人下降到3047户、5893人。人民网财经了解到，中建一局安装公司的建设者们参与了易地扶贫搬迁建设及重点脱贫攻坚建设，“建”证了涞源县脱贫“摘帽”的重要过程。

搬出穷山沟 踏上幸福路

清晨的第一缕阳光穿透云层，照亮了涞源县水泉村这个宁静祥和的小山村。三四月的天还很冷，村民李艳荣裹上了棉大衣，戴上了棉手套，骑着电动车，她要去黑木耳核心工厂区工作了，路过这个她曾经度过三十几年的小村庄，易地搬迁住进楼房的她，内心别有一番滋味。

她骑行的这段路，就是涞源享受易地扶贫搬迁政策搬迁村的一部分，15个行政村散布在大山之中，最远的村距公路十多公里，沿着羊肠小路走上去要半天时间。村民平时只能与野鸡野猪为伴，各村之间鲜有走动。这里地理位置偏僻，地下有很厚的岩石，像石板一样，很难打出水来，水质浑浊而且常常吃不到水。由于交通不便，很多年轻人都搬走了，剩下的人住在泥土和石头搭建的小屋里，破旧不堪，十分危险。村里人生病了，很多时候只能自己硬扛着。

2016年，中建一局安装公司负责总占地约285亩的两个易地扶贫搬迁安置片区——县城安置片区和白石山安置片区的易地搬迁工作。

脱贫攻坚以来，旧村和旧房都拆除了，建设者们盖上了新楼房，实现了“旧貌换新颜”。2018年，涞源项目团队把“欢迎业主入住”的红色条幅一条条挂到了物业大门上和小区栏杆旁，至此，河北涞源易地扶贫搬迁工程项目全部完工，16个乡、43个村、3492户、10254人搬进了中建一局建设的82栋新楼房，解决了1万多名贫困百姓的住房问题。

就业有思路 致富添门路

为了让搬出来的群众能就业，2018年底，一局安装的建设者们留在涞源继续参与河北省涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫项目建设，推动河北省涞源县贫困村经济产业发展，助力涞源县打赢脱贫攻坚战。

涞源县引进黑木耳企业，在涞源县开扩黑木耳产业，从菌包生产、木耳种植、木耳采摘、木耳包装到木耳售卖，实现一条龙产业链。

在黑木耳项目建设过程中，涞源当地的居民也加入进来了，有劲的年轻小伙子们负责铺设电缆和草皮等力气活，会点技术的在边学边干中慢慢成长，能够从事一些简单的电气安装和水暖安装等工作。

临危受命 疫情期间解难题

黑木耳示范园区在3月初将进行黑木耳菌包入棚工作，受疫情影响，业主无法采购到入棚前需要安装的等离子加湿器，等离子加湿器具有节水、使菌包受水均匀等特点，如不能及时安装，会直接影响黑木耳不能充分受到水系统环绕，从而导致黑木耳生长不均匀。

2月26日，项目执行经理张琰在得知此事后，主动承担起了本不在合同范围内的等离子加湿器采购和安装工作，他做好防护措施，开车10多个小时从东北老家返回了涞源县，隔离期间每天打几十个电话，积极寻找符合要求的设备厂家。

“加湿器产雾量不足、产雾能力不达标，出雾范围达不到要求，符合要求的暂时缺货。” 在疫情期间，张琰的采购工作进行的并不顺利。由于等离子加湿器是电动的，更需要配备电线、防水控制器等设备，要求出雾范围接近10米。所以有货的不符合要求，符合要求的没有货。在打了100多个电话后，张琰综合对比出了三家符合要求的厂家，并通过分批邮寄的方式，完成了等离子加湿器的采购工作，及时保障了黑木耳菌包的及时入棚，获得了建设方的感谢和肯定。

疫情期间，项目安排属地维修电气工人、给排水工人进入黑木耳核心厂区排查，确保黑木耳核心厂区顺利复产。项目成员隔离期结束后，再一次组织维修工人进行排查，排查复工前的安全措施是否到位，设备是否完好无损，做到万无一失。

项目执行经理张琰说到，“黑木耳产业扶贫项目督战到村，实现了村村有人帮，户户有人包，人人能就业，我们有信心有决心如期打赢脱贫攻坚战。”

黑木耳产业成长周期短，回报速度快，产业效益高，全部投产后可覆盖162个村，带动18412名贫困人口稳定增收。

据了解，核心工厂区和黑木耳种植示范基地，通过“四个增收”模式—流转土地得租金、固定收益获分红、企业务工挣薪金和包棚种植创收益，可达到贫困户利益联结全覆盖。（实习生金雨思）

(责编：毕磊、夏晓伦)