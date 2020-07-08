原标题：贝乐英语加盟店遭起诉 教育加盟弱管控困局何解

针对日前家长反映的贝乐英语天津加盟店突然关闭，拖欠200余位家长费用一事，7月7日，北京商报记者获得最新进展，超过100个家庭联合发起了诉讼。校区负责人回复记者称，没有跑路，因疫情影响导致资金链出现问题。而北京贝乐英语总部相关负责人表示，关闭门店为加盟店，家长退费诉求遵循司法程序，已为该店学员安排小班在线外教直播课。加盟是教培机构常见的扩张方式，投资者选择加盟或可借助品牌优势增加知名度，而品牌方也能实现快速跑马圈地，但该方式弱管控的特性也让类似于贝乐英语天津加盟店的纠纷层出不穷。

涉及学费超200万元

“约6月10日到6月底已经恢复营业了，并催促我们回来上课，突然宣布经营不下去不合常理。恢复营业期间还继续招收了几名新会员，人均收费15000-20000元，”家长刘女士告诉北京商报记者，她去年9月报的242课时包，还剩148课时。

刘女士所说的情况即是“贝乐英语天津彩悦城校区”。据悉，7月3日起，多位家长反映该校区突然宣布停业，约200多位家长寻求维权，涉及学费超200万元。截至7月7日，记者获悉，约有103位家长在天津河西区诉讼立案。

官网显示，贝乐英语成立于2009年，总部位于北京，归属于北京倍乐优学教育咨询有限公司，提供美国幼儿、小学和初中预科阶段核心课程体系，目前在全国共成立了70余家分中心，包含北京、上海、山东、河南等15个省市地区。

针对校区关闭、经营不善等网络传言，贝乐英语曾发布声明称，公司“运营状况良好，资金流稳健”，关闭的校区仅使用贝乐英语教学课程体系，与北京倍乐优学教育咨询有限公司不存在隶属关系。而家长也才意识到，关闭的校区为贝乐英语的加盟商，所属公司为天津市河西区世纪童兴培训学校有限公司。贝乐英语总部无法回应其退费诉求。

在接受记者采访时，贝乐英语总部相关负责人进一步指出，贝乐英语运营良好，今年还有在其他省市扩张的计划，疫情下为各校区提供了免费的线上课。对于家长退费诉求，可为还愿意上课的孩子提供在线小班外教直播课来进行消课。其他的交给法务团队遵循司法程序处理。

“该加盟校关停我们也很意外，除了北京，其他地方校区恢复正常上课很平稳。总部和加盟商的沟通主要为课程和教学，该校区关停前也没有打过招呼，”其负责人补充道。

弱管控的加盟关系

但对于总部与加盟商“撇清”关系的声明，家长提出了异议。家长李先生认为，官网并没有显示哪些是加盟、哪些是直营，就算是加盟店，总部也有管控义务，授权使用品牌和教材等，出现问题总部需要解决并维护消费者权益。

对于加盟商的筛选条件和管控内容有哪些，上述负责人告诉记者：“主要考核加盟商的资金量、在当地的招生能力、办学资质的健全性等。双方建立合作后，总部与其每月进行固定频次沟通，集中于教学内容。加盟商授权使用品牌、课程、教材和学员App等。

同时，记者联系到关停校区的负责人郭勇，他直言：“没有跑路，因疫情影响入不敷出，资金链出现问题。”他给记者算了一笔账，从2月到6月房租成本55万元，外教全部福利和薪酬与中方员工工资合计超50万元，这两项支出已超百万元。都是靠着去年暑期旺季招生的现金流活着。今年寒假、春招消失，6月复课只招了2名新会员，家长还提出了退费要求。

事实上，郭勇也曾向总部求助过。据他描述，5月初时曾请总部回收店面，零元转让。但总部出于疫情不明朗性和不能撕开回收加盟商店面的口子予以拒绝。“加盟费一次性交了五年共55万元，另有10万元保证金，每年向总部交固定权益金，前两年为15万元，”郭勇坦言。“作为个人投资者，能力和经验是欠缺的，总部除了新人在京培训外其他扶持有限。如果最后走投无路，不排除变卖资产。”

对于加盟费是否会退还，贝乐英语上述负责人表示，由法律团队遵照商业合作协议规定处理。此外，负责人坦言，会吸取此次事件教训，对加盟校区实施更加严格的管理。

有待标准化

不可否认，疫情给线下教培带来巨大冲击，不止贝乐英语，悦宝园、鱼乐贝贝等多家机构的加盟店均被曝出停运的消息，而品牌方同样受到牵连。其实，教育加盟模式由商业连锁经营演变而来，优劣势明显。

在中国民办教育协会研究分会副会长、北京民办教育协会副会长马学雷看来，品牌方拥有品牌、技术、师资等综合优势，加盟商有地域、生源、资金等优势，双方若良好结合必然形成合力。而一旦一方出现优势不足或利益划分不均，以及像疫情“黑天鹅”这种情况，便会导致双方关系破裂。教育加盟标准化程度不高，关系脆弱。

对于加盟商来说，在缺少行业资源与运营经验的情况下，加盟是一个降低门槛、提高成功率的可行方案。而对于品牌方，则是实现快速跑马圈地、提高市占率、保证品牌影响力的扩张方式。有业内人士指出，目前的加盟模式中单店加盟居多，但双方只是品牌合作关系，不紧密，不能对加盟结果有所保证。正如郭勇所言，后期的“运营靠自己”对于个体加盟商来说压力颇大。

“加盟商与品牌方属于两个独立法人机构，从加盟商资金流向来说，会有一部分流向总部，当然比例和时间上要做细分，总部也该考虑这个问题。教育培训依靠口碑，品牌方出于珍惜自己的‘羽翼’不会单纯卖牌子，甚至连加盟模式都要慎重考虑。”马学雷表示。

业内有观点认为，消费者给商家付款的账户实际上没有第三方监管，应该设有监管或预警机制，监控加盟校预收款的预支比例、使用方向和利润情况等。马学雷认为，资金监管的可操作性有待商榷。从加强品牌方和加盟商弱连接关系来看，可从短期的政府手段和长期的市场手段来操作。对于恶意跑路的就动用刑事手段来处理，严查资金走向。长期来看，要共建行业健康发展模式，把教学技术、营运管理、全服务流程等实现标准化。有强大的中台支撑双方连接才能紧密，也才能发挥各自优势，形成互相依存的关系。

北京商报沸点调查小组

(责编：李都也(实习生)、李栋)