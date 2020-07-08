股市火爆 券商App频“宕机”

北京商报讯（记者 孟凡霞 马嫡）近日市场交易的火爆，导致部分券商App出现登录不上、短暂迟滞、堵单的情况。7月7日，北京商报记者采访获悉，最近两天由于股市交易量突然放大，阿里云已经接到多家券商的扩容需求，以解决券商App数据延迟、交易卡顿等问题。

7月7日，A股市场交投氛围持续活跃，截至当日收盘，两市成交额突破1.7万亿元，至此，A股已经连续4个交易日成交额突破万亿元。北京商报记者注意到，行情火爆之下，近两日，陆续有网友在微博等社交平台反映华泰证券、平安证券等多家券商App出现卡顿，服务器忙、网络连接不通畅等系统故障问题。

华泰证券方面对北京商报记者表示，近期行情火爆，7月7日下午涨乐财富通App账户资产查询量激增，部分客户通过“我的”页面查询资产刷新出现延迟。期间，客户可通过“交易”页面查询账户资产，交易、行情、登录等功能未受影响。目前，“我的”页面资产展示已恢复。

事实上，近年，行情火爆时部分券商App“宕机”故障多发，这也成为券商信息系统建设的一大挑战。北京商报记者注意到，2015年牛市高潮、去年初、今年4月等交易活跃时点，都曾有部分券商交易系统出现短暂拥堵、手机App登录失败、交易卡顿、延迟成交等情况，引发投资者吐槽。

“大行情下，国内很多大型券商也出现过交易拥堵，大多数原因在于系统交易的并发量太高，每秒的请求过多，超出券商原有的部署和实际设计容量。”一家券商内部技术人士对北京商报记者表示。

阿里云工程师也指出，券商交易系统出现延宕，行情刷新缓慢，一般是因为券商某一个地区瞬间下单的并发量或者行情刷新请求量超过了该券商交易系统的设计容量，如果核心系统经过分布式改造，简单扩容云资源就可以迅速解决此类问题。

交易系统拥堵屡屡发生，已有部分券商尝试通过外部合作的方式解决这一“烦恼”。北京商报记者了解到，阿里云目前已经收到多家券商扩容需求，希望通过云计算的弹性扩展能力来应对突然激增的交易需求。据介绍，阿里云通过支撑“双11”购物节而沉淀的技术和产品已经对外输出给证券行业，保障券商服务稳定，数据不丢失、业务不停机。

有业内人士在接受北京商报记者采访时表示，证券市场具备周期性，行情一旦启动，对后台系统的压力很大，为了解决这一问题，做服务器、软件系统扩容是最直接的做法，从根本来看，还需对整个证券系统进行革新换代，使用新技术。从公司层面来讲，证券公司应转变理念注重顶层规划，重视券商科技投入，加大对交易系统的投资和优化升级，不断提升交易性能和稳定性。

(责编：李都也(实习生)、李栋)