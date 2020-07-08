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跨境资本流入向好 外汇储备实现三连升

孟凡霞 刘四红

2020年07月08日07:51  来源：北京商报
 

　　受估值变动以及跨境资本流动因素影响，外汇储备规模持续上升。7月7日，央行官网更新数据显示，截至6月末，我国外汇储备规模为31123.28亿美元，较5月末上升106.36亿美元，升幅为0.34%。自此，外汇储备规模已实现三连升，当前规模也已超过去年末水平。

　　从今年前6个月走势看，1月外汇储备规模环比实现了小幅上涨，之后受疫情及全球金融市场震荡等因素影响，2月、3月出现两连降。随着我国疫情防控形势取得阶段性成效，4月又重新回升，5月、6月延续了回升态势。

　　针对6月外汇储备变动的情况，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在答记者问时指出，6月，我国外汇市场供求总体保持平衡。受新冠肺炎疫情仍在全球流行、主要国家货币及财政刺激政策等因素影响，国际金融市场上美元指数小幅下跌，主要国家资产价格有所上涨。受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

　　“估值变动和跨境资本流动均对本月外汇储备规模的回升形成贡献。” 中国民生银行首席研究员温彬点评道。

　　估值变动方面，从主要汇率变动上看，6月美元汇率指数贬值1%；非美元货币相对美元涨跌互现，欧元兑美元大幅上涨1.2%，英镑兑美元上涨0.5%，日元兑美元小幅下跌0.1%。从资产价格上看，主要国家资产价格均有所上涨，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨0.5%；股票价格继续回升，标普500指数上涨1.8%，欧元区斯托克50指数上涨6%，日经225指数上涨1.9%。在温彬看来，综合考虑汇率折算和资产价格变化效应，估值变动导致本月外汇储备规模增加。

　　值得一提的是，跨境资本流入也助力外汇储备的回升。“近期国内经济形势逐步改善向好，带动资本市场回暖，人民币资产受到更多国际投资者青睐。6月北向资金净流入规模达到526.8亿元；6月末，境外机构累计持有中国债券2.51万亿元人民币，较5月末增加814亿元人民币。跨境资本流入对外汇储备规模增长形成贡献。”温彬如是说。

　　对于外汇储备的今后趋势，王春英表示，当前，境外疫情和世界经济形势严峻复杂，国际金融市场波动加大。我国在统筹疫情防控和复工复产方面取得重大阶段性成果，各类经济指标出现边际改善，经济形势正逐步向好的方向转变。往前看，我国将坚定不移深化改革、扩大开放，经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

　　温彬也提到，下阶段，我国外汇储备规模将继续保持稳定。一方面，我国经济长期向好的基本面未变，随着国内逆周期调控政策继续加力，经济领域将出现更多积极改善，对外汇储备规模的稳定形成支撑。另一方面，近期资本市场回暖，北向资金加快流入，7月以来，北向资金就已经累计流入超过500亿元。这些因素的改善，有助于维护跨境资金平衡和汇率供求稳定，对下一阶段外汇储备规模保持稳定形成支撑。

　　值得欣喜的是，近日国际货币基金组织（IMF）公布数据显示，人民币在全球外汇储备中的占比创历史新高。

　　IMF数据显示，今年一季度因各国央行在新冠病毒疫情暴发后囤积了大量美元，在向IMF报告的外汇储备中美元占比上升至61.9%，美元占比仍为最高。欧元在外汇储备中的占比稳定在20%，去年四季度为20.5%。日元在外汇储备中的占比同样稳定在5.6%，与去年四季度基本持平。

　　人民币的占比虽仅有略微上升，但创出了2016年四季度IMF报告该数据以来的新高，达2.02%（去年四季度为1.9%），高于澳元的1.55%和加元的1.78%。

　　此外，关于黄金储备方面，根据央行披露的数据，截至6月末，报6264万盎司，连续9个月环比持平。虽然黄金储备规模未发生变化，但在黄金价格上涨的形势下，价值也有所上涨。6月末黄金储备价值为1107.6亿美元，环比5月末的1082.92亿美元增加24.68亿美元。北京商报记者 岳品瑜 刘四红

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　　连续两日强势回升 人民币汇率能否重回“6”时代

　　近两日，除了股市一路上涨外，汇市也表现得暖意十足。继7月6日，在岸、离岸人民币对美元汇率强势回升，连连升破7.06、7.05、7.04、7.03、7.02五道关口，日内涨幅均超过500点后，7月7日，在岸人民币、离岸人民币继续升破7.01关口，其中离岸人民币对美元汇率更是在早盘走高，升破“7”关口至6.99705。

　　同时，央行披露的7月7日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：人民币对美元汇率中间价为7.0310，创近3个月来最高，较前一交易日调升353个基点。

　　截至7月7日18时03分，人民币汇率仍徘徊在7.02关口左右，在岸、离岸人民币分别报7.0229、7.0215。

　　光大银行金融市场部分析师周茂华告诉北京商报记者，近两日人民币强势主要受外资持续流入与弱势美元推动。自5月底以来，国内股市走牛吸引外资持续流入，尤其是近两日，国内股市强势拉升，外资流入规模大幅上升，推升人民币买盘；同时，美元指数弱势震荡也助推了人民币走强。

　　此外，我国经济基本面持续向好，也是支撑未来人民币汇率走强的重要因素。苏宁金融研究院高级研究员陶金指出，人民币升值首先是中国经济基本面改善。国内经济逐步回暖，继续复苏的预期得到了加强，这从人民币对其他主要货币的升值趋势也能够得到印证。其次，美国等国家经济短期改善，美元避险属性降低，贬值预期加强。第三，A股涨势持续，外资流入增加，市场情绪推升人民币需求增加。另外，人民币国际化进程在近期加快，人民币在全球外汇储备中的占比进一步提升，人民币持稳回升。

　　从短期表现来看，在岸人民币汇率仍维持一个偏强格局，谈及是否有望收复“7”关口，周茂华认为，短期走势主要取决于国内股市表现与美元指数走势。从短期国内市场情绪、外资持续流入及美元弱势格局看，人民币汇率破“7”可能性偏高，如果破“7”，预计人民币有望触及6.95附近。他进一步称，下半年人民币汇率将在均衡水平附近保持双向波动，主要是因全球经济前景不确定性高，不可避免对国内经济构成下行压力，以及在全球经济不确定性环境下，美元避险需求尚未消失。人民币汇率最终要回归基本面。

　　不过，从长期来看，周茂华称，“我对人民币长期走势一直看涨，主要是国内供给侧结构性改革，释放经济潜力，经济效率提升，经济长期向好，人民币国际化，国际资本趋势流入，利好人民币汇率稳步走升”。

　　展望后市，建银投资咨询分析师王全月则预测，人民币汇率长期呈现单边行情的可能性不大。首先是外部环境不确定性持续加大，可能出现新的“黑天鹅”事件搅动汇率；其次，外贸创汇能力受制于外需疲软，何时恢复尚待观察，国际收支平衡对金融账户、尤其是证券账户的依赖度在加深；最后，美元长期疲软的可能性不大，美元指数的上涨将对人民币汇率形成压力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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