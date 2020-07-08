阿里巴巴第三个产地仓落户山东淄博

7月8日，阿里巴巴宣布将在山东淄博筹建数字农业产业中心。其中，阿里在全国布局的五大数字农业集运加工中心（以下简称“产地仓”）之一也将落户山东淄博。
据悉，淄博将搭建一系列数字农业基础设施，数字农业产业中心项目占地面积800亩，其中阿里巴巴数字农业山东产地仓占地200亩。规划中的山东产地仓，作为集运枢纽，将立足淄博，辐射山东及中国北方地区的农产品流通。
阿里巴巴表示，根据山东当地的特产，产地仓内加装了苹果、樱桃自动化分选线，四通道的苹果分选线，每小时可自动分选10吨。机器对每个苹果360度全方位扫描，类似做CT检查一样，来检测苹果的甜度、果径、重量，除了能看见果面瑕疵，也能查出苹果体内是否有霉心病。
另外，淄博市将和阿里巴巴共同建设四个标杆数字农业示范区：从牧场到餐桌的数字牧场示范区、从菜园到餐桌的数字菜园示范区、从果园到餐桌的数字果园示范区、从田园到餐桌的数字农产品加工示范区，实现农产品从基地直达餐桌。
“中国将从农业大国变成数字农业大国。”阿里巴巴数字农业事业部总裁侯毅说，中国农业机会很大，挑战也很大，阿里巴巴愿意去投入、探索。“我们站在互联网和数字经济角度，看看农业的整个生产链、供应链、销售端能不能发生一次大的重构。”（毕磊）
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