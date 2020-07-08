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58同城报告称二季度招聘需求环比上升超75%

2020年07月08日16:05  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月8日电 近日，58同城发布《2020二季度人才流动趋势》，从招聘求职热门城市、活跃职位、薪资待遇等维度，对二季度人才流动趋势进行了刻画。58同城招聘研究院数据显示，今年二季度招聘需求环比上升超75%，求职需求环比上升超60%；一线城市求职热度高，普工/技工招聘求职需求大；销售平均月薪10338元，行政类职位薪资增长快。

据58同城招聘研究院数据显示，2020年二季度，全国招聘整体需求环比上升75.01%，求职需求同比上升15.91%，环比增幅达到60.78%。与一季度相比，二季度各行业企业复工复产，生产经营逐渐恢复，对人才的需求大幅度提升，相应的求职需求也集中释放。

从重点城市来看，58同城招聘研究院《2020二季度人才流动趋势》表明，成都为企业招聘活跃榜第一名，其次是深圳、北京、重庆和东莞。今年二季度，成都发布新基建专项规划、科技创新能力建设18条等多个政策规划，提升城市产业能级，新经济发展和营商环境跻身全国前列。直播电商总部和智能驾驶等项目均落户成都，新兴产业绽放活力的成都也吸引了越来越多企业入驻，对人才的招聘需求也随之加大。

在求职方面，2020年二季度深圳、广州、北京和上海位居求职热门城市前列，可见一线城市仍是求职者热衷的职场圣地。值得一提的是，二季度武汉求职热度环比大幅上升400%，随着武汉调低应急响应级别，经济发展也复苏重振，人才的求职需求得到了充分释放。

58同城招聘研究院《2020二季度人才流动趋势》还对重点城市薪资进行了盘点，其中，上海企业支付薪资依然稳居第一，平均支付月薪10536元，同比增幅4.69%。其次是杭州，平均支付月薪9623元，深圳、广州紧随其后，平均支付月薪也达到9300元以上。

58同城招聘研究院《2020二季度人才流动趋势》还对细分职位招聘求职情况，以及薪资水平进行了分析。今年二季度，普工/技工类招聘需求排名第一，其次是物流/仓储和餐饮。人事/行政/后勤类职位招聘热度环比上升较快，增幅达到129%。由于以制造业为主的第二产业是经济发展支柱，占GDP比重大、企业数量众多，因此招聘需求仍然居首位。在今年特殊环境下，直播、电商等线上化渠道热度提升，与之匹配的物流/仓储行业市场需求加大，招聘需求增多。此外，随着各地企业陆续复工复产，企业经营管理回归正常轨道，对人事/行政/后勤类职位招聘需求与上季度相比有大幅度上升。

从求职情况来看，二季度普工/技工类职位求职活跃度高，同时，该职位求职需求增幅第一，同比增长达57%，其次是餐饮和司机/交通服类。此外，超市/百货/零售求职环比上升排名首位，达到120%。这表明，制造业仍然是稳就业、保就业的重要行业，普工/技工类职位对求职者吸引力巨大。随着各地进入防控常态化阶段，餐饮业、商超百货业、零售业也逐步回暖，相应求职需求集中释放，求职者重返寻找此类工作的应聘之路。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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