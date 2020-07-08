推动更“智慧”学习 “VR+教育”业态逐步丰富 

VR（虚拟现实）融合了多媒体、传感器、新型显示、互联网和人工智能等众多技术，已经成为引领全球新一轮产业变革的重要力量。据了解，我国目前已成为全球虚拟现实产业的主要发展中心，国内已经有近20个省、市、地区开展布局虚拟现实产业。

教育领域的应用是国家对虚拟现实产业布局的重要方面。在教育部印发的《2019年教育信息化和网络安全工作要点》的重点任务中，明确将VR技术列入教育信息化的年度重点工作任务，推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用。

业内分析认为，VR教学可以提高学习效率、降低教育成本、避免实验操作的安全风险、提高学习兴趣与动力，是一种基于传统但超越传统的教学方法。此外，VR设备的现场体验可以超越时间与空间维度，最低成本完成“跨时间和地域”的学习体验。

据悉，在我国的机动车驾驶人培训领域，VR教学已成功落地并应用。2019年10月，全球首个5G+VR模拟器与智能训练车组合教学的全智能化驾驶培训基地已在北京落地启用。一方面，引入VR设备将给学车人群带来沉浸式的全新教学体验，在培训品质和服务模式上提升用户体验和满意度，大大提升培训效率和效果；另一方面，VR技术的加码，将让传统驾校打破固有的区位、场地、天气及时间对行业的干扰和限制，降低驾驶培训对生态环境产生的影响，有效降低训练车使用及损耗，大幅节约人力资源，降低管理成本，提升行业竞争力。

东方时尚驾驶学校股份有限公司相关负责人认为，VR技术与驾培领域的结合，适逢其会。VR技术的引进是传统驾校走向科技化的一大趋势，也是推进驾培领域应试教学向素质教育转换进程中重要的一步。VR汽车驾驶培训技术通过人机交互与真实场景还原让体验者达到身临其境的感觉，训练效果更好。通过4DVR模拟器进行基础训练、科目二、科目三的训练项目以及各种突发情况处置训练，进行有针对性的防御性驾驶学习。VR教学减少了实车训练的时间，减少了汽车燃油排放，更有利于节能环保及节约人力成本，同时降低了整个驾培行业的运营成本，提高整个行业的竞争力。（牛广文）

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