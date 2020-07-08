原标题：聚焦主业服务城乡居民 直播带货助力脱贫攻坚

在北京市供销合作总社的领导下,北京海龙资产经营集团有限公司积极投身供销合作社综合改革工作中,根据北京城市功能定位和区域发展要求,积极开展资产提升改造,加强整合资源,打造了近50个便民商业服务网点,服务于6个城区的城乡居民。

2018年以来,海龙集团积极发挥"智能众创服务平台"的资源优势,采取线上与线下相结合,以平台架起了政府与企业的沟通桥梁,与属地政府、党建共建单位及高科技企业合作,通过组织公益活动、业务联动等方式积极在经营业务发展、脱贫攻坚上发挥独特作用。

今年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年,受新冠肺炎疫情的突然爆发,给扶贫工作带来了新挑战。海龙集团党委将农产品电商供应链作为扶贫工作的创新思路,主动与中共海淀街道工委、中共嘉观律师事务所联合党支部携手,采用网络直播与线下推广的模式,筹备了"聚力同心'购',脱贫攻坚'GO' !"的扶贫直播活动,并以此活动成功举办向党成立99周年献礼。

据了解，7月1日下午扶贫助农直播活动在抖音与一直播两个平台同步开展直播活动。海龙集团党委副书记王兴灵、海淀街道办事处副主任邵志青、北京嘉观律师事务所创始合伙人毕文胜、海龙集团客户代表秦臻以及两位专业主播精选了来自河北省张北县、阜平县、内蒙古鄂伦春自治旗以及北京延庆县屈家窑村19类农产品进行直播带货。活动持续近2小时,两个平台的直播观看量达到了1167万人次,同时在线人数超过了11.4 万人。

据悉，扶贫活动在设立线上直播主会场的同时,分别设立了海龙大厦、潘家园大厦、星宇商贸大厦、中关村互联网金融中心、中关村创业公社、香山超市、环山千禧超市等7个线下分会场,工作人员现场向社会公众推介扶贫活动。

(责编：任妍、孙阳)