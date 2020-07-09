“好房东”上了“红名单”（经济聚焦·为中小微企业纾困解难）

开栏的话

受疫情影响，不少中小微企业面临较大的资金压力。今年的《政府工作报告》提出，鼓励各类业主减免或缓收房租，并予政策支持。近期，多部委也联合发布意见，提出进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力。

疫情防控期间，减免国有房产租金相关政策在持续落实中。同时，一些地方也出台相应支持政策，通过提升企业信用、提供减租补贴等方式，激励非公物业业主减免或缓收房租。

本版今起推出“经济聚焦·为中小微企业纾困解难”系列报道，探索各地因地制宜的减租经验和为中小微企业纾困解难的多样化路径。

前不久，天津市西青区召开房租减免行动联合激励大会，对今年2月以来主动减免承租方房租的首批47家各类市场主体及个人的守信行为进行联合激励，并将其纳入西青区诚实守信红名单。

推动国有物业业主减免租金的难度相对较低，但对于更多的非公物业，如何用政策提高业主的积极性？西青区的“红名单”举措，无疑是疫情防控常态化背景下的一种有益探索。

非公物业的租户不少

从今年4月26日开始，西青区开展为期一个月的“金融服务、房屋免租、就业服务”三大撮合行动，全面摸清和解决阻碍区内企业复工复产的各类问题。

“在调研中我们发现，除了部分租用国有物业的企业，区里还存在着大量租用非公物业的企业，这些企业有共性特点：中小微企业多、抗风险能力差、现金流依赖程度高，特别是商贸、餐饮类企业。”西青区发改委副主任王玉毅表示。

郭万浩就是其中的一员，作为入驻西青区张家窝镇社会山文旅港的第一批个体商户，两年多时间里他积累了不少顾客。“我经营着一家男装店和一家女装店。按照以往，春节期间是大卖期，所以备了很多货。但是受疫情影响，店铺很久没有开张了。”面对积压的货品，郭万浩只能通过网络直播和发微信朋友圈的方式，低价打折售卖。

除了一些商贸、餐饮企业，有的科技企业也面临窘境。“作为一家从事物联网应用开发的科技企业，我们非常依赖上下游产业，有一个环节停下来，企业就面临巨大的财务压力。以前不太在乎的房租，现在就显得重要了许多。”天津联物科技有限公司财务负责人赵文琳说。

联物科技所在的西青区精武镇海澜德产业园，隶属于民营企业海澜德科技集团。“之前就知道国家针对租用国有物业的企业出台了减免房租政策，我们挺羡慕的。但是海澜德是民营企业，跟我们一样也面临困难。”赵文琳表示，所以压根没想到园区会减免租金。

政策引导非公物业减租

在社会山文旅港，绝大部分商户都面临着和郭万浩一样的困境。经过走访摸排，张家窝镇政府了解到企业和商户反映最多的就是希望享受到租金减免政策。结合西青区全区开展的行动，针对村集体、民营企业等属于鼓励性减免范围的出租房屋，张家窝镇建议各村、各民营企业积极响应号召，耐心做好政策宣讲工作，最大限度帮助租户减轻负担。

截至目前，张家窝镇已经享受到房租减免政策的中小微企业及个体工商户共计537家，减免租金约1850万元，其中行政事业单位及镇属企业减免843万元，村集体减免327万元，民营企业及个人减免680万元。

“海澜德园区租户以民营企业为主，大多数中小企业都有房租压力，我们第一时间上报镇党委，立即与海澜德集团的主要负责人进行沟通，双方一拍即合，决定为园区内注册在精武镇的企业减免45天厂房租金。” 精武镇复工复产帮扶小组成员于杰告诉记者，此次涉及减免租金500多万元，涉及近130家企业，联物科技也被减免了7万余元的房租。“暖心，管用，感恩。”赵文琳这样评价。

疫情发生以来，西青区已为全区各类市场主体减免租金达2.29亿元。其中，非公物业通过政府撮合等方式为租户减免租金合计7076.6万元；国有资产房租减免政策有效落实，已成功减免租金约1.58亿元。

不过，令人欣慰的减租行动背后，却有着迥然不同的推动思路。

“与国有物业有显著不同，非公物业业主完全是自负盈亏，行政命令般地‘一声令下’很难落实，减免租金只能以鼓励、引导为主。”王玉毅说，“但是疫情当前，大家都很难，租金对租户而言是成本，但是对业主而言就是收入，这就需要政策从其他方面予以支持。”

经过审慎研究，西青区出台了《关于对在疫情期间减免房租的市场主体列入守信红名单并实施激励措施的通知》，通过政策激励的方式，引导市场主体克服自身困难减免房租，联合防疫、共同发展。

红名单提升企业信用

为确保惠企措施落实落细，切实保障疫情期间经济社会平稳发展，“既真心实意地表彰企业和个人共克时艰的社会担当，也要为他们送上真金白银、务实管用的服务。”西青区区长白凤祥表示。

为此，西青区对主动减免承租方房租的相关企业和个人，给予在项目审批服务和管理、税收服务和管理、社会保障、融资便利化、信用服务等8个方面共14条联合激励措施，守信信息纳入西青区信用信息共享平台。社会山文旅港也作为首批守信红名单企业被表彰，“社会山文旅港商管公司招商的商户有160余家，这次减免了500多万元，得到社会认同，这对企业来说也是肯定和激励。”社会山文旅港总经理王秀存表示。

“政策给力，我们努力，一起把水给足，把苗护好。” 海澜德科技集团副总裁孙鹏飞表示，“这次的红名单支持政策落到了点子上，落到了实处上。”前不久，因融资需求，海澜德向西青区不动产登记中心提交了办理两项不动产抵押登记业务申请。但因企业办理过公司名称变更业务，且有三笔抵押涉及的三家金融机构均在外地，疫情防控期间很难到现场配合办理，企业无法顺利拿到抵押贷款。

面对这一难题，孙鹏飞和团队企业抱着试试看的想法找到了西青区政务服务办公室。经西青区规划与自然资源局研究，西青区不动产登记中心优化工作流程，缩短审批时限，开辟“绿色通道”，到现场指导组织填报相关材料，同三家外地金融机构沟通对接，通过视频连线、云签约等方式，将原本需要8个工作日才能完成的业务仅用3个工作日就全部完成。“这次的利好覆盖了税收、就业、招商等多项业务，为企业开辟了绿色通道。”孙鹏飞说。

“西青区各部门将全面落实好联合激励措施，还将在旅游、租赁、交通等领域制定具体举措。各街镇将全力落实好属地责任，对列入红名单的企业要紧密对接、主动服务，及时了解这些企业发展中的困难和问题，第一时间协调解决，切实帮助企业发展。”白凤祥表示。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 10 版）

(责编：岳弘彬)