上半年地方债发行3.48万亿元

本报北京7月8日电 （记者曲哲涵）记者今天从财政部获悉：2020年1—6月，地方政府债券（以下简称地方债）发行工作进展平稳有序。上半年共发行地方债34864亿元，其中，新增债券27869亿元，再融资债券6995亿元。新增债券完成全年发行计划（47300亿元）的58.9%，其中，一般债券发行5556亿元，完成全年计划（9800亿元）的56.7%；专项债券发行22313亿元，完成全年计划（37500亿元）的59.5%。

上半年地方债发行有以下几个特点：一是发行规模大幅增加，发行利率明显降低。上半年地方债发行同比增加6492亿元，增长22.9%，其中新增债券增加6117亿元，增长28.1%。在平均发行期限有所延长的情况下，上半年地方债平均发行利率3.27%，比2019年下降21个基点，有效降低了地方融资成本。二是发行节奏更加优化，债券资金全部投向重点领域。根据党中央、国务院决策部署，财政部分四批提前下达新增地方政府债务限额28480亿元，为实现早发行、早使用，元旦后即启动发行，比2019年提前20天，至5月末，提前下达额度已基本发行完毕。按照“资金跟着项目走”原则，新增债券资金全部投向基础设施和公共服务领域重大项目，有利于扩大有效投资，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务发挥了积极作用。三是二级市场流动性逐步改善。上半年地方债现券交易量6.8万亿元，同比增加1.73万亿元；换手率（现券交易量/托管总量）0.3倍，同比增加0.04倍；质押式回购规模10.7万亿元，同比增加1.29万亿元。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 10 版）

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