部分银行涉企收费违规被通报

本报北京7月8日电 （记者欧阳洁、屈信明）近日，中国银保监会消费者权益保护局通报了6个违规涉企收费案例，指出部分银行及分支机构提供融资过程中存在强制搭售保险产品、超公示标准收取市场调节价费用、未提供服务而收费等行为。
《通报》指出，中国农业发展银行贵州省湄潭县支行分别于2018年7月30日和10月31日向某公司发放“湄潭县中部片区改善农村人居环境建设项目”贷款合计2亿元。2018年7月25日，湄潭县支行要求借款人出具购买由本行代理保险的承诺书，作为贷款发放条件。借款人于2018年12月5日购买了湄潭县支行代理的华安财产保险公司遵义支公司的保险产品，保费合计4.5万元，湄潭县支行收取代理手续费1.1万元。
中国农业银行福建省石狮市支行于2018年6月28日与某公司签订《中国农业银行“尊享版·银企通”系列对公人民币结算套餐服务协议》，约定服务期限为一年，套餐价格为52万元/年，并向客户收取该笔费用。《中国农业银行“尊享版·银企通”系列对公人民币结算套餐服务价格表》显示，该套餐价格标准为1万元/年。石狮市支行超定价标准多收取51万元费用。
中国农业银行内蒙古自治区锡林浩特市支行于2018年12月14日为某公司开立不可撤销国内信用证，金额人民币50万元，有效日至2019年1月20日，以借款人2018年12月12日至2019年3月12日的50万元单位定期存单为质押，收取开证手续费5万元，收费依据为《中国农业银行服务收费价格目录》，国内信用证开证手续费采取协议定价。内蒙古锡林郭勒盟辖内大型商业银行开立国内信用证手续费一般按开证金额0.05%—1%收取，即开立金额为50万元的国内信用证最高收取5000元手续费。此笔国内信用证开证手续费5万元，为当地同类型机构最高收费的10倍；与中国农业银行内蒙古锡林郭勒盟分行执行的同期限企业存单质押贷款相比较，开证手续费收入是相应贷款利息收入的22倍。
同时被通报的，还有上海浦东发展银行青岛分行、大连银行第一中心支行、北京农商银行等存在的涉企收费违规案例。
《通报》要求，各银行应严格加强收费管理和内部控制，不折不扣地落实党中央、国务院关于银行业减费让利、减轻企业负担的决策部署。下一步，中国银保监会将持续规范银行服务收费，严肃治理各类乱收费、推高企业融资综合成本的行为。
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