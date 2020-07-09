近三年规上企业节约能源成本约4000亿元

本报北京7月8日电 （记者韩鑫）工业和信息化部8日公布“十三五”以来，工业和通信业节能与绿色发展情况。数据显示，2016年至2019年，我国规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降超过15%，相当于节能4.8亿吨标准煤，节约能源成本约4000亿元。
从产业结构来看，结构节能取得重要进展。一方面，淘汰落后和化解过剩产能实效显著。2016年至2018年，累计压减粗钢产能1.5亿吨以上，提前两年完成“十三五”去产能目标任务。另一方面，新动能保持较快发展。高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值的比重，由2016年的45.3%提升至2019年的46.9%。
从节能产业来看，技术节能成效显著提升。高效装备市场占比不断提升，新增变压器中高效变压器占比已由2015年的12%大幅提高至46%。4年来，重点行业能效持续提升，粗钢、粗铜、氧化铝单位产品综合能耗分别下降4.9%、17.9%、7.8%。
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