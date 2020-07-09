原标题：银行试水拼团理财 监管关注启动摸底

“理财拼团拼起来！福利等你拿” ……今年以来，受疫情影响，银行零售业务受到较大冲击，不少银行创新推出拼团模式的理财产品，表示“只要成功组团，购买的收益率会略有提升”。业内人士表示，银行此举主要目的在于获取新客户。尽管拼团理财业务对投资者而言，能够以较低的利率贷得资金或获取较高的投资收益，但理财“拼多多”模式一方面可能引发银行负债端成本的上升，另一方面也存在合规风险，因此已受到监管关注。

对于下半年银行理财收益，多机构预计，当前经济增长压力依然较大，央行会继续引导市场利率下行，下半年收益率仍将继续下行。

为获客 开启拼团模式

记者走访查询多家银行发现，包括国有银行、股份制银行在内的多类型银行均推出过拼团理财产品，不过不同银行推出的“团购”理财产品在客户对象、入团门槛、利率上都有所差异。有的银行1万元起购，有的银行5万元起购，但利率均高于对应期限基准利率，有的银行推出的“团购”理财必须是新客户才能享受。

以较早尝试拼团模式的某股份制银行为例，其推出的拼团理财产品多为半年期，5万元起购，上限100万元-600万元不等，分为二人、三人和四人拼团型，拼团产品的业绩比较基准集中在4.18%-4.25%之间。拼团成功后，可提升0.5%收益率，团长可获200元支付贴金券；部分多人团还可提升0.7%收益率，团长可获800元支付贴金券。

整体来看，拼团理财是银行自主发起的活动，个人购买理财产品收益率偏低，如果多人参与，收益率会适当上浮，参与人数越多、理财收益率可能越高。

据融360大数据研究院监测，最近数月来三年期定期存款的平均利率约在3.29%左右。而上述拼团存款利率，确实相对平均利率略高一些，但也在市场报价利率范围之内，并未超出市场最高利率。

业内人士表示，银行开展的这些拼团业务，主要目的在于获取新客户，互联网渠道的获客成本一向比较高，而在熟人经济模式下，让老客户帮助拉新客户，虽然银行给予了一定让利，但却节省了高昂的拉新成本。

交通银行金融研究中心高级研究员梁栋材指出，拼团理财一方面拓展了银行新客户，壮大了客户基础，相对较高的理财产品收益率在一定程度上有利于吸收理财存款；另一方面，也折射出银行较大的竞争压力。

引发监管关注

值得注意的是，拼团理财这一新型营销揽客方式已经引起监管关注。记者从多家城商行人士处了解到，监管已口头通知，要求辖内各家银行上报是否有拼团存款、拼团理财、拼团贷款及相关数据，不过对相关业务暂没有具体措施。

业内人士表示，尽管拼团理财业务对投资者而言，能够以较低的利率贷得资金或获取较高的投资收益，但其中也存在较多风险，给监管带来了一定压力。

普益标准研究员康箐芸表示，对于拼团存款，其利率通常较高，在利率下行的背景下会给银行的负债端带来较大压力；对于拼团贷款，熟人经济模式下容易使得没有真实借贷需求的人加入，承担不必要的成本；对于拼团理财，由于其收益率随着参与人数提高而增加，在打破刚兑净值化转型的背景下，银行销售端可能存在合规风险。此外，对于投资者而言，线上拼团的模式多通过社交渠道分享链接，缺乏安全有效的管控手段，也为金融诈骗提供了可能性。

建银投资咨询分析师王全月表示，对于部分理财产品，商业银行之所以设置较高的门槛，就是通过设置投资起始额的方式，“筛选”风险承受能力较高的投资者；而拼团理财，可能使部分投资人实际上投资了与其风险承受能力并不匹配的理财产品。在经济下行压力较大、理财刚兑基本被打破的现状下，这部分拼团理财的投资人可能需要面对其并不能承受的风险。因此监管机构调研摸底，进行预防。

不过亦有专家认为拼团理财是否违规仍需观察。新网银行首席研究员董希淼认为，监管只是在摸底相关业务，不能简单说违规与否，需要具体情况具体分析。他指出，拼团主要是借助互联网思维吸引客户的一种营销方式，只要拼团之后的利率在规定的浮动区间内，就是合规的。

下半年收益率或持续走低

记者注意到，今年上半年以来，无论是银行类理财还是互联网“宝宝类”理财，以往动辄4%甚至5%的收益率已成“过去式”，部分产品甚至在年中出现负收益现象。那么下半年银行理财收益走势如何？投资者又应如何布局？

机构普遍认为，当前经济增长压力依然较大，央行会继续引导市场利率下行，下半年银行理财收益率仍有一定下行空间。

普益标准研究员王伟分析，受疫情影响，预计央行会持续通过逆回购、中期借贷便利等工具维持资金面合理充裕，引导市场利率中枢下移。同时，资管新规之下，新发理财产品较难配置高收益非标资产，今年银行理财产品收益将呈现震荡下行走势。

对于银行理财低收益甚至负收益现象，国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，短期账面的负收益并不代表最终的负收益，对于长期理财产品，投资者不必过度关注产品的短期净值波动。

融360大数据研究院分析师刘银平表示，今年下半年保本理财要全部退出，目前银行理财市场净值型理财产品占比已经超过一半，产品不再保本且净值会根据实际投资结果不断波动，即使是固收类理财产品也有可能发生净值阶段性下降的现象。他建议，不能忍受任何本金损失的投资者，只能把钱放在存款里面；能承担有限的本金损失的投资者，可以购买中低风险理财产品，但配置金额不宜过高，尤其是不宜重仓某一只理财产品。

(责编：李都也(实习生)、李栋)