原标题：北京市场监管抽检燃气灶具不合格产品 “新飞”等品牌在列

中国网财经7月8日讯 据 北京市场监督管理局网站消息，近期，北京市场监督管理局对北京市场上生产销售的燃气灶具产品进行了质量抽查检验，抽查检验结果显示市场上销售的部分燃气灶具产品存在性能、结构方面的问题。

其中，商标为“新飞”的嵌入式家用燃气灶具存在性能、结构不合格的问题；商标为“好太太”的家用燃气灶具存在结构、标志包装不合格的问题；商标为“骆驼 CAMEL”的家用燃气灶具存在性能、结构不合格的问题。

北京市市场监督管理局表示，将对不合格产品的生产经营者依据《产品质量法》的相关规定进行处罚。公示的不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格产品，保护消费者合法权益。

(责编：李都也(实习生)、李栋)