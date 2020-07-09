11道题三大共性 作业帮名师直播剖析2020高考作文

7月7日，全国1071万考生奔赴考场。高考作文一直是全民关注度最高的话题。2020年高考作文出了怎样的题目？如何写好这些题目？7日下午 13：30，作业帮考后第一时间开启 2020高考作文解析直播，作业帮直播课“纵横语文”创始人杨勇与资深高考命题研究专家邵娜，在线解读2020年全国10套试卷高考作文题。人民日报客户端、百度、知乎，新浪微博、B站、抖音、快手等多家平台同步直播。

2020年高考语文试卷作文题共11道，其中5道由教育部考试中心命制，天津、上海、江苏、浙江等省市各命制1道，北京命制2道。试题多以材料作文为主，命题紧贴时代并关注青少年自我的成长，注重对考生应用写作能力考查。

全国卷以“任务驱动类”作文为主

全国卷3套试卷均为“任务驱动类”作文。三套试卷均以材料入手，分别要求考生撰写班会发言稿、论坛演讲稿和“给高一新生的一封信”。其中，全国I卷作文题目可能是全国卷里较难的一个，题目要求考生根据齐桓公、管仲、鲍叔三人之间的故事，选取感触最深的角色写一篇班会发言稿。如何精准分析人物内涵、选取写作角度，是这道作文题最大难点。

“三个人都各具风格”，杨勇老师说，齐桓公的气度，管仲的能力，鲍叔的格局。但是同学们要注意写作提示语给出的关键信息“感触最深的角色”，这个“最”字要求考生比较权衡，突出其中一方。“我个人倾向于选择鲍叔为写作主体。”杨勇老师在课上分享了自己的想法，他说，鲍叔的内在品质十分契合当前的时代精神，心怀天下，甘居其下，成就了别人也成就了自己，展示了大我的境界。

在全国II卷中，考生需要根据三则材料，以“携手同一世界，青年共创未来”为主题撰写一篇“世界青年与社会发展论坛”的演讲稿。杨勇老师指出，三段材料表述各有侧重，考生可以围绕“人与国家”，“人与自然”，“国与国”等角度入手，并适当融合中国古代先贤的政治文化观念。全国III卷是给即将入学的高一新生写一封信，其实是对“自我”的关注和审视，寻找人生的价值和定位。

新高考I卷紧贴今年疫情热点

今年，北京、天津、山东、海南4省市迎来新高考，其中山东、海南分别使用了新高考I和新高考II试卷，而北京、天津则延续了自主命题。

新高考I卷（山东卷）的作文题目与今年疫情扣得最紧，要求考生以“疫情中的距离与联系”为主题撰写作文。“同学们，一定要注意，这是一个话题作文，不是命题作文，考试中切忌用话题直接做题目。”邵娜老师说，题目中的“联系”指向团结、众志成城，而“距离”的内涵是“隔离不隔爱”，凸显“距离”与“联系”的思辨性将是高分要点。同时，也可以看出，题目中提到了社区干部、志愿者、快递员、教师等基层人员，体现了对小人物的关注，颇具人文情怀。

而新高考II卷（海南卷）则是半命题作文，主要考察考生的应用文写作能力以及对地域文化的了解。命题模拟电视台邀请考生客串主持人，以“带你走近_________”为题，写一篇主持词。对此，杨勇老师强调，这篇作文的写作要有情境感，注意主持人的身份感，善用问候用语可以为文章增色不少。

今年北京卷的作文题是“二选一”，其一是北斗三号完成全球组网，请考生以“每一颗都有自己的功用”为立意点撰写作文，针对这一题目两位老师给出了“个人与集体”、“集体中的个人价值”、“在集体中的自我发展”等立意方向。北京卷作文题其二是以“一条信息”引发的感悟撰文，邵娜老师提醒考生关注材料中提到的“振奋、羞愧、辨别真伪”等关键词。“其实今天就有一条信息让我感到很振奋”，邵娜说，她在早上收到了“北京新增病例归零”的消息，大家知道在这条消息背后蕴含很多故事，“写了这一热点的考生，会有大概率得高分”，邵娜说。

盘点近4年作文题致敬“最后的江苏卷”

今年依然有3个省市延续自主命题的方式。其中，浙江卷请考生以自己在家庭、社会中的“定位”和“错位”为话题撰写作文，上海卷针对“人是否对事物发展进程无能为力？”展开思考，撰写文章。对于上海卷题目中的提问，杨勇老师认为，考生在撰文时首先要做出回答，并指出题中的“人”不仅仅是个体，它也可以代表集体，甚至是国家。他表示，此次上海卷命题形式简约直白，要言不烦，突出重点，其中注重理性思辨延续了其一贯特点，这也是未来上海考生备考方向。

在直播中，两位老师特别关注了今年的江苏卷。自2021年起，江苏省高考将不再自主命题，而选择回归使用全国卷。所以，今年江苏卷将成为“最后的江苏卷”。今年江苏卷的作文题目也是根据材料选取角度，自拟题目。材料以“同声相应，同气相求”开篇，指出“人们总是关注自己喜爱的人和事，久而久之，就会被同类信息所环绕、所塑造”，请考生根据对材料的理解写下自己的感悟。

两位老师指出，这实际上讲得的是环境对个人的影响和塑造，考生可以写自己的爱好，写自己喜欢的人物，写生活中偶然遇到的事情对自己的深刻影响。“从另一方面，这道作文题也可以从思辨的角度切入”，二位老师表示，人不应被自己所处的环境所局限，应该去了解自己熟悉的领域外更广大的世界。

作为告别，两位老师盘点了2016、2017、2018和2019四年江苏语文作文题，认为“浓郁的文化气息，理性的思辨色彩”是江苏卷坚持多年的特色，并期待2021年江苏卷加入全国卷后，江苏卷的特色也能在全国卷中有所展现。

在直播最后，二位老师总结了作为2020年高考的三点共性：贴近时代——反映家国主题、贴近社会——结合生活实际、贴近学生——提倡全面发展。此前，作业帮高考研究院针对这三个方向开设了一系列课程，覆盖了全国I，全国II，全国III，新高考I，北京，天津，上海，浙江，江苏等9套试卷的命题。直播课最后，两位老师针对在座考生，给出了2021年高考作文的备考策略。

据了解，7月8日全国高考结束后，作业帮直播课还将陆续推出数学、英语、文综、理综以及新高考各科目的高考真题解析直播，作业帮直播课资深名师将聚焦2020高考全国卷以及“新高考”试卷，从常见考点、题型变化、命题趋势、备考策略等多个维度，进行全方位解读。

同学们可以通过作业帮APP、作业帮直播课APP、作业帮新媒体、人民日报客户端、百度、知乎等平台进入直播。此外，关注【作业帮高中直播课】公众号，还可以领取“十年高考真题大礼包”。课程回放请登录作业帮直播课APP进行观看。

(责编：许维娜、夏晓伦)