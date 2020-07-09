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快手与QQ音乐联合推出“12号唱片”年度唱作人大赛

2020年07月09日17:06  来源：中国新闻网
 

　　今日，快手联合QQ音乐打造音乐扶持项目“12号唱片”年度唱作人大赛。本次大赛将从7月9日持续至10月31日。目前，快手与QQ音乐已达成战略合作，双方将整合平台优势资源，共同进行音乐生态共建。

　　据了解，此次上线的“12号唱片”年度唱作人大赛是快手与QQ音乐的再次携手合作。早在2019年11月，快手就曾联合TME旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌四大平台发布“音乐燎原计划”，旨在以五大平台之力，整合亿万资源，打造唱、听、看、演的完整音乐生态，以帮助更多音乐人出圈。

　　作为“音乐燎原计划”中的重要部分，本次唱作人大赛也将集中双平台核心资源，为优秀音乐人及作品提供产业链路的流行孵化渠道。

　　值得一提的是，唱作人大赛同期，快手还会面向音乐行业推出亿元激励计划，参与签约授权的音乐作品将按计划规则计算分成。通过唱作人大赛海选，正式入围初赛的300名音乐人，也将自动获得“亿元激励计划”的资格，成为首批获益音乐人，并享有收益翻倍的额外福利。

　　整合双平台资源，从源头助力原创音乐人破圈成名

　　以选拔新的快手和QQ音乐的双栖音乐人，为音乐行业挖掘更多新鲜血液为核心目的，本次大赛将分为三个阶段比拼，通过海选(N进300)、初赛(300进30)、决赛(30进12)，最终选出12首在“听觉”和“视觉”上均能引领流行的人气单曲，组成2020“12号唱片”年度专辑。10月31日，12强选手还将携手明星合伙人带来“12号唱片LIVE音乐会”。真正覆盖到了唱、听、看、演的全部音乐宣推环节。

　　而在大赛进行中，参赛选手也能获得双平台的扶持政策加持，正式入围初赛的300名音乐人，都将获得快手“亿元激励计划”的资格，除了真金白银的补贴，快手还会给优质选手提供站内专属音乐频道资源位曝光，优质新人还可挂榜音乐频道首位。

　　在直播方面，快手将推出音乐人定制化直播间活动策划，并给予流量支持。此外，音乐人还将与业内大咖连麦互动，为新人提供更多展示自我的机会。内容扶持方面，将有专业音乐团队为潜质音乐人量身打造，助力音乐人实现多维发展。双平台的扶持政策加持下，音乐人的破圈通路也被全面打开。

　　事实上，无论是短视频平台还是音乐平台发展，优质内容仍旧是破圈法宝。当受众对于音乐内容趋于多元化时，更需要平台深耕内容，抢占主动权，才能在市场中占据优势地位。

　　本次“12号唱片”年度唱作人大赛则实现了模式升级。相比于以往大多是合作引进音乐版权、音乐IP，本次快手与QQ音乐联合制作推出年度专辑，充分调动音乐人的创作积极性的同时，进一步实现了自主生产、自主运营的一站式优质内容打造。

　　未来，快手和QQ音乐两大平台也将继续完善“音乐+短视频”的宣发模式，助力更多优质原创音乐人和音乐作品破圈成名。

　　快手已成音乐宣发新阵地，音乐内容生态日渐丰富

　　一直以来，快手在音乐领域的持续赋能，也使其发展成为音乐宣发新阵地。此前，流行原创歌曲《少年》因同步在快手上线，并在快手官方推荐机制和快手音乐人的共同助推下，成为全网爆款歌曲，数据显示，目前，《少年》标签下收录视频数超300万，相关视频累计播放量则超过85亿。

　　短视频的宣发模式，让用户有机会深度参与到歌曲的二创和传播，目前，快手站内每天都会产生大量包括翻唱、手势舞、舞蹈、演奏等音乐内容的二次创作，而这也能有效帮助歌曲原唱曝光。

　　值得关注的是，快手对于音乐版权的支持也有目共睹。除了流量扶持、优质宣传渠道推送等助力普通人音乐梦之外，快手还会积极与音乐平台、唱片公司合作，丰富平台内容生态。

　　继去年11月，快手与腾讯音乐旗下四大音乐平台共同推出“音乐燎原计划”后，今年5月，快手正式宣布从杰威尔音乐处拿到了周杰伦歌曲的短视频版权授权。不仅如此，周杰伦入驻快手，也为快手带来华语乐坛传奇性的顶级歌手的影响力，后续还会有更加深度的音乐合作。

　　快手音乐相关负责人表示：“快手和QQ音乐作为各自领域的代表平台，通过整合双平台资源优势，再度携手打造唱作人大赛，不仅是短视频平台与流媒体平台的合作绑定，更是一次音乐宣发模式的再创新，同时也是音乐内容消费方式的再升级。相信在双方的合力下，势必会打造出独具特色的音乐人和音乐作品。”

(责编：许维娜、夏晓伦)
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