中核集团田湾核电5号机组首次装料

7月9日，作为我国核电建设领域今年首台迈入装料状态的核电机组，中核集团田湾核电5号机组首次装料作业正式开始，为后续按计划并网发电奠定基础。
田湾核电基地是我国重要的核电基地之一。田湾核电5、6号机组是我国“十二五”期间新建核电机组的收官之作，也是国家重点工程、江苏省“十三五”期间的重大投资建设项目。
2020年，中核集团江苏核电一手狠抓疫情防控，一手科学组织员工有序复工和5、6号机组项目复产攻坚，在保证安全质量、环保和人民生命安全、身体健康等前提下高效推进各项工作，努力将疫情对工程建设带来影响降到最低。
按照国际国内最高安全标准，江苏核电充分考虑多种极端灾害叠加等因素，在借鉴国内外同类型机组运行经验反馈的基础上，实施了41项核安全相关的重大技术改进，300多项非核安全相关的重大技术改进，增设了多项能动、非能动安全系统，进一步提高了机组设计的固有安全性，满足国家核安全规划要求，主要安全指标得到了提升。
目前，田湾一期、二期工程共4台机组投入商业运行，5号机组于2015年12月底开工建设，6号机组于2016年9月开工建设。目前，4台商运机组累计发电量超2000亿千瓦时，每年减排效益相当于在长江三角洲地区每年种植超过7万公顷绿色森林。经过20余年的发展，田湾核电站已成为华东地区重要的清洁能源基地，创造了良好的社会效益与环境效益。
有关人士表示，此次装料不仅推动整个核产业链上下游企业发展，还稳住了大批劳动力“饭碗”，发挥了央企重大项目对稳经济、稳就业拉动作用，对整个核电行业乃至国内重大工程建设释放了积极信号。（牛广文）
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