联想发布智能化服务战略 打造智能商业服务生态体系

人民网北京7月9日电（记者毕磊）智能化大潮风起云涌，行业的智能化转型升级正在成为中国经济新旧动能转换的核心驱动力。近日，在“智慧创造新价值”行业智能化服务高峰论坛上，联想发布RISE智能化服务战略，推出智慧城市、智慧教育、智慧农业、智慧能源、智慧商用、智能制造等6+领域的智能化行业解决方案，全场景、全周期服务行业智能化转型升级。

联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，RISE智能化服务战略由2个基础，4类服务和6+领域组成。RISE中的RI（Range-wide Intelligence）代表全域智能化，S（Services）代表服务，E（Ecosystem）指生态系统。

联想中国RISE智能化服务战略，是依托“端边云网智”新一代技术架构和智能化服务生态联盟两大基石，通过设备服务、智能运维服务、智慧解决方案、智能化全周期服务等4类服务，满足多领域（智慧城市、智慧教育、智慧农业、智慧商务、智慧能源、智能制造）行业客户智能化升级的需求。

刘军指出，联想发布RISE智能化服务战略，最重要的初衷是希望把握智能变革带给中国的历史机遇，助力产业智能化转型升级，为中国企业智能化转型升级提供从研发、生产、供应、销售到服务的全场景、全周期的智能化服务。“推动行业智能化升级，仅靠联想一家是远远不够的。”刘军说，“RISE智能化服务战略正在构建生态大联盟，携手生态合作伙伴一起推动行业智能变革。”

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