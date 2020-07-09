原标题：百度景鲲：小度将在下半年推出家庭场景外的产品

7月8日，百度集团副总裁、百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲向北京商报记者透露，小度和整个智能音箱行业下阶段发展的关键词是“破圈”。具体到小度，景鲲表示将针对特定人群和场景突破，比如儿童、老人群体，场景上“小度计划在‘双11’之前推出家庭场景外的产品”。

景鲲认为，“破圈”是智能语音行业未来发展的大趋势，方式有两种：一是已有的产品向特定人群强化，比如，小度2020年上半年推出的四款新品中，小度教育智能屏、小度智能早教机就是专注有儿童的家庭群体。

在场景破圈上，以前的智能音箱和智能屏聚焦在家庭场景，下半年小度会重点实现突破家庭场景的破圈。据景鲲透露，小度场景破圈的新产品有望在下半年跟大家见面，计划在2020年“双11”前发布随身场景下的新产品。

其实，早在2018年的百度世界大会上小度，已发布一款车载场景的小度语音车载支架，用户搭配手机，可获得车载内全场景的语音交互体验。小度包括天猫精灵，也一直希望自己不要局限在音箱这个硬件框架下，小度更希望自己是一个语音助手，四处可见。

在竞争层面，中国头部的智能音箱的比拼依然激烈。根据Strategy Analytics 5月发布的报告，2020年一季度全球智能音箱销量2820万台，同比增长8.2％。其中，小度出货量410万台，市场份额全国第一，是国内唯一保持正增长的头部品牌。来自Canalys的相关数据也显示，小度在2020年一季度出货量国内第一。

不过对比两个报告，小度并非与全国出货量第二个天猫精灵拉开差距。另有业内人士还认为，目前智能音箱品牌同质化严重。

对此，景鲲解释，“当前国内行业三个头部品牌的内生构成有非常大的差别。比如从产品构成来讲，小度有屏幕的产品占绝大多数，友商绝大多数是没有屏幕的产品。这种内生构成会让生态有很大的差异性，比如小度在有屏幕的内容服务生态上更完整。所以这个时候的竞争并不完全是同质化的竞争，是你追我赶的状态”。

景鲲直言，“我个人感觉，友商在调结构，看起来总量差不多的时候，他们要进行结构调整，未来他们可能会做更多有屏的产品。在调结构的过程中其实是一个很难的事情，需要一个相对比较长的时间。在这个时间里面，就给了小度很多突破下一阶段发展生态的时间，会产生时间差。小度有时间破我们想破的圈，从整个内容服务来讲，我们有话语权跟合作方合作，构建独有的内容”。

对于盈利，景鲲也并未回避。他告诉北京商报记者，现在小度包括整个行业都没有盈利，新兴的、成长性的业务在发展阶段还是需要投入的，重要的是看产品是否真有粘性。他进一步解释，“比如说市场的规模有可能跟整个补贴和投入是相关的，这个规模假设补贴得越大就发展得越快。但是假设有一天整个行业相对是一个健康的，大家都要盈利的一个状态的时候，产品本身是不是能立得住？这是很关键的。现在我们看到，绝大多数用户因为喜欢和推荐小度是第一购买理由，说明产品本身有自己为自己说话的能力，我觉得这是一切业务最健康的基础”。（北京商报）

(责编：毕磊、夏晓伦)