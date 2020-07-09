宁波：电力大数据为经济社会发展精准把脉

电网连着千家万户，用电量是经济发展的“晴雨表”。今年5月，宁波市全社会用电量66.67亿千瓦时，同比增长4.49%，为今年以来首次同比正增长。今年6月，宁波市全社会用电量达到74.96亿千瓦时，同比增长13.25%，经济加速复苏。

在疫情期间及后疫情时代，国网宁波供电公司持续挖掘电力大数据价值，为宁波经济社会发展提供大数据支撑。

电力大数据助推社区防疫排查工作

今年春节期间，国网宁波供电公司针对宁波市内一社区865户14天的用电情况展开分析，为社区防疫排查工作提供有效支撑。

当时新冠肺炎疫情防控工作进入关键期，做好居家隔离尤为重要。针对该情况，国网宁波供电公司以海曙、鄞州区为试点，通过电力大数据分析与各方信息相结合，将社区住户分为“长期外出、频繁出入、节后返回、稳定居家”四大属性，同时将人员密集小区的居民出入行为情况形成分析报告，推送至属地街道社区

“小区管理人员可以结合电力数据，深入挖掘潜在的高风险住户，形成疫情联防联控的数字化格局。”国网宁波供电公司海曙供电分公司营销室崔航凯介绍。

除海曙、鄞州区外，国网宁波市供电公司共对全市疫情较为严重的街道小区内的80万居民用户约3000万条电力数据进行了收集研判，大大提高了疫情防控排查效率。

“大数据+金融”，服务中小微企业发展

今年一季度，宁波跃航机械有限公司和宁波鸿哲精密机械有限公司与银行签订“云电贷”合作协议的次日，就收到了银行发放的贷款，这得益于国网宁波供电公司与金融行业积极合作，依托电力大数据助力银行精准放贷，服务中小微企业发展。

中小微企业普遍存在融资难、融资慢、融资贵等问题，疫情防控期间部分中小微企业的流动资金更是捉襟见肘。国网宁波供电公司主动对接人行宁波市中心支行，以及建设银行、中国银行、工商银行等商业银行，通过融合电力客户用电量、用电趋势、电费交纳信用等电力大数据，让银行借助电力大数据精准扶持中小微企业。

今年2月，人行宁波市中心支行组织建设宁波市普惠金融信用信息服务平台，汇集了金融机构与电力、税收、工商等30多个部门和单位的海量数据，助力精准放贷。截至6月初，国网宁波供电公司通过用电量监测，与银行携手共为中小微企业发放贷款4000多万元贷款。

据介绍，下一步，国网宁波供电公司将深化与当地金融机构合作，借助区块链的去中心化、可信任、智能合约等技术特点，共享中小微企业还贷、征信、纳税等信息，以“电力+金融”大数据精准刻画电力客户画像，更好地服务中小微企业发展壮大。

为经济研判提供路径，助力政府精准施策

据国网宁波市北仑区供电公司对辖区内4072户高压用电户的监测显示，6 月22 日至28 日企业日均用电量3872.30万千瓦时，复产率104.12%，4 月1 日至6 月28 日中位值电量为3852.52 万千瓦时，达产率95.68%，复产达产指数99.90，较上周提升0.33。

“通过该项指数，北仑区政府能掌握全区企业总体的产能恢复情况，报告反映出行业景气度以及个别企业异常波动等，政府可视情况全线跟进，出谋划策助力企业渡难关。同时小微企业、第三产业的复产达产情况反映了全社会的民生就业状况。”北仑区政府有关负责人说。

目前，国网宁波供电公司在北仑区试点应用“企业复产达产指数”，每周形成《北仑企业复产达产情况分析报告》。该报告对北仑区39家龙腾企业的复产达产指数进行了详细的个体分析，其中宁波旭升汽车技术股份有限公司复产达产指数为108.46，相对北仑区汽车产业企业复产达产指数84.29，高出24.17个点。这是由于前一阵，旭升公司获得了特斯拉追加订单5000万元。

今年2月初，国网宁波供电公司以宁波市6.23万高压客户在2019年4季度期间的平均日用电量为基准值，形成“企业复工电力指数”，累计向各级政府报送48期《宁波企业复工电力指数分析情况》。

日前，国网浙江省电力有限公司发布国内首个电力消费指数（EPI）报告，从电力能源消耗需求变化，真实反映全省各区域、各产业、各行业运行状况。

据了解，该指数由国网浙江电力在国网宁波供电公司研发的“电力景气指数”基础上构建而来。作为浙江省发展改革委MEI指数的重要组成部分，电力消费指数（EPI）将由国网浙江电力定期向省发展改革委提供，有效支撑各地政府拉升经济各项决策。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)