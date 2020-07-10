“三新”为中国经济添活力（锐财经）

山东省青岛泰睿思微电子有限公司是一家从事集成电路芯片、电子元器件封装测试的科技型企业。今年以来，企业通过采用新技术、新工艺、新设备、新材料增强企业拓展市场能力，目前订单充足、产销两旺。图为公司工人在芯片测试生产线上检验产品质量。

梁孝鹏摄（人民视觉）

国家统计局7月7日公布，经核算，2019年我国“三新”经济增加值为161927亿元，相当于GDP的比重为16.3%，比上年提高0.2个百分点；按现价计算的增速为9.3%，比同期GDP现价增速高1.5个百分点。业内人士指出，“三新”经济正成为中国经济发展的重要组成部分，对中国经济回升向好的态势具有非常重要的支撑作用。作为蓬勃的新生力量，“三新”经济为中国经济注入新的活力。

稳增长的“定海神针”

以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合，即“三新”经济。

“三新”经济“新”在哪儿？国家统计局指出，新产业指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型经济活动，具体表现为新技术应用产业化直接催生的新产业、传统产业采用现代信息技术形成的新产业等；新业态指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求，依托技术创新和应用，从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态，具体表现为以互联网为依托开展的经营活动等；新商业模式指为实现用户价值和企业持续盈利目标，对企业经营的各种内外要素进行整合和重组，形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式，具体表现为将互联网与产业创新融合、把硬件融入服务、提供消费、娱乐、休闲、服务的一站式服务等。

国家统计局发布的数据显示，2019年中国“三新”经济增加值稳步提升，分三次产业看，“三新”经济第一产业增加值为6685亿元，相当于GDP的比重为0.7%；“三新”经济第二产业增加值为70443亿元，相当于GDP比重为7.1%；“三新”经济第三产业增加值为84799亿元，相当于GDP比重为8.6%。

“‘三新’经济的发展是创新驱动的产业结构和经济结构的积极变化，也是供给侧结构性改革的一个非常积极的成果。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在接受本报记者采访时表示，从2019年“三新”经济发展状况来看，供给侧结构性改革综合效果进一步表现出来，“三新”经济的迅速崛起不但成为稳增长的“定海神针”，也是中国经济社会发展的新动能。

促进传统行业转型升级

结合互联网与信息技术，“三新”促进了传统行业的转型升级。张立群介绍，“三新”经济中先进制造业是新科技与传统制造业的有机结合，其中包含半导体器件专用设备、可穿戴智能设备、无人飞行器、音响电影机械等。“三新”经济将新科技融入传统制造业当中，加快了整体产业升级步伐。

除制造业外，将互联网技术和传统餐饮业融合在一起的新型餐饮服务业也是“三新”经济的一大业态。新型餐饮服务行业通过互联网、社交媒体等新兴技术，为顾客提供个性化的食材、定制的就餐环境以及外卖服务，彻底改变了传统餐饮固定地点、体验趋同的弊端，促进了服务业的转型升级。

“去年‘三新’经济增势迅猛，与宏观经济环境的影响分不开。今年疫情对经济产生了严重冲击，尤其是服务业受到冲击更为突出，对‘三新’经济也不例外。”张立群说，“但是我们可以看到，在疫情冲击之下，‘三新’经济抗冲击能力相对更明显。”在线办公助力恢复生产运行、远程教育实现“停课不停学”、线上业务迸发活力、电商和基于电商的新零售已成规模……张立群表示，以“数字经济”为特征的“三新”经济风生水起，助力生产生活。

“‘三新’经济正在成为中国经济发展的重要组成部分，是蓬勃向上的新生力量。”张立群说，“随着‘三新’经济发展能量的不断增强，对中国复工复产、经济持续回升向好的态势具有非常重要的支撑作用。”

为“三新”提供良好环境

“三新”经济的发展需要融合多方力量，这也意味着要提供更为自由、包容、完善的市场环境，促进“三新”经济发展。

业内人士指出，从客观条件的“硬环境”上来看，“三新”经济企业并不是各个行业各自为战，而是众多行业与技术协同作战。因此，相应的配套设施和产业园区建设需要降低企业审查门槛，吸引更丰富多样企业入驻，同时，相应的信息基础设施也应当满足高新技术的需要，加快5G等信息设备的建设。

从制度约束的“软环境”上来看，“三新”经济的发展与传统行业准则和规章可能存在不同程度的冲突，各地政府与有关部门要紧跟时代步伐，综合运用财政税收等工具，适时调整有关规章制度，以适应“三新”经济的发展。

张立群指出，着力加快技术创新的步伐，促进数字化、智能化等技术与制造业、服务业的深度融合，因地制宜地推进传统产业链的数字化改造，将有力助推“三新”经济的成长、成熟和壮大，给经济社会发展注入源源不断的新动能。“在未来更为宽松、自由、包容的市场环境下，‘三新’经济发展将会得到长足的进步，其为GDP带来的贡献也会越来越大。”

(责编：李栋、值班)