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浦发银行潘卫东：“四个化”科技驱动金融服务提升能级

2020年07月10日16:58  来源：人民网-财经频道
 

7月10日，在2020世界人工智能大会云端峰会之“人工智能予力永续未来”微软主题论坛上，浦发银行行长潘卫东表示，可以用“四个化”来概括金融服务的发展方向：线上化、数字化、智能化、生态化，这是科技驱动金融服务提升能级，实现高质量发展的必然趋势。访谈中，潘卫东介绍了银行面对突如其来的疫情，如何运用金融科技助力疫情后的复工复产，并就如何从金融科技角度推动未来的可持续发展发表了看法。

浦发银行近两年先后在人工智能、大数据、区块链等金融科技关键领域，开展了前瞻布局与创新应用，一些数字化成果在这次疫情防控中得到了体现。

一方面，通过科技提升金融服务能级。除监管规定必须面对面办理的服务之外，个人业务均实现线上经营，对企业提供在线1+N融资、在线“e账通”等，智能语音客服发挥重要作用，转人工话务量同比下降50%以上，在为客户提供便捷的非接触服务的同时，服务质效和产能也得到了保障。

另一方面，建设开放银行赋能社会。通过“浦惠到家”非银APP，火速上线“浦惠系列预约登记服务”，为社区、企业免费提供流动人口登记、复工员工打卡、餐饮预约等服务。利用“浦惠到家”平台的渠道与客流资源优势，为企业客户提供线上营销和C端客户触达途径。

“中小企业是我国经济新动能培育的重要源泉，也是实体经济产业链中不可缺少的一环。”潘卫东表示，银行只有依靠金融科技，全方位创新模式，才能克服传统信贷融资等金融服务方式的局限，真正找到中小企业服务解决方案。

在展望金融服务发展方向时，潘卫东用了“四个化”来概括：线上化、数字化、智能化、生态化，这是科技驱动金融服务提升能级，实现高质量发展的必然趋势。

他特别谈到了业务模式生态化，这正是浦发银行开放银行战略布局的重点领域。政府、企业、银行将运用科技手段，共同打造“开放共享、共建共赢”的合作生态，实现业务流、数据流、资金流的高效联动与精准对接，从“单体高质量发展”进阶到产业链、社会治理等层面的“整体协同发展”。

近两年，在数字经济的浪潮和新技术革命的推动下，金融科技已成为推动银行业转型升级的新引擎、服务实体经济的新途径、促进普惠金融发展的新机遇、防范化解金融风险的新利器。金融科技的重要性不言而喻。

“在运用金融科技提升服务能级的同时，作为银行必须坚持“以客户体验为中心”的原则。客户是一切商业逻辑的起点，客户决定了一个企业的未来。”潘卫东指出，进行金融科技创新必须坚守初心，从客户场景出发，以客户满意度为评判标准，为客户提供打包解决方案。予力客户，才能共创未来，为整个社会带来持续的价值增长。

潘卫东认为，后疫情时代，社会经济形态、生产服务模式、个人的价值主张都在发生变化，银行必须加快金融科技的突破式创新，不断探索新业态、新模式，在危机中抓住新机遇，于变局中开辟新局面。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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