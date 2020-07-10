特别的“爱心加油站”

十年寒窗磨一剑，今朝出鞘试锋芒。高考期间，为彰显央企责任，公益服务考生，中建八局四公司济南公司团总支联合济南团市委在济南市历城二中、山东师范大学附属中学等考点分别设置“爱心服务站”为高考学子提供全方位服务保障。

活动中，团员志愿者在酷暑天气为考生送上免费矿泉水，爱心文具、免费口罩、应急药品等考生用品;方便广大考生出行，下雨时为广大考生、考生家长以及监考工作人员送上爱心雨伞、雨披等防护雨具。同时，为来往家长和学生发放倡议书及考场分布，向家长耐心讲解高考的考试时间及考生家长在高考期间的注意事项，家长微笑表示支持说到:“你看，济南的天气多变，周边又没有休息和防雨的地方，中建八局四公司济南公司给我们发了免费矿泉水，防雨护具等用品，让我们在等待中减少了焦虑，真的太感谢他们了。”

中建八局四公司济南公司团总支始终热心公益、关注民生，青年们更是积极践行社会责任，希望此次活动能为广大高考学子提供便利，为梦想护航，同时，祝愿天下学子金榜题名!

(责编：乔雪峰、夏晓伦)