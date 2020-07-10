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共享电单车展现科技新动能 参与新基建亮点频出

2020年07月10日18:31  来源：中国网
 

　　近来，共享电单车在全国不少地区迅速发展，成为又一热门大众出行交通工具。业内人士观察，在当下的新经济形势中，该行业展现出充足的新动能和新基建发展成果，尤其是在硬件技术与安全建设方面，不失为一道亮点。

　　新国标催化共享电单新动能

　　目前，共享电单车所执行的产品标准可追溯到2018年5月发布、2019年4月15日正式执行的《电动自行车安全技术规范》，其将安全性放在首位，从整车安全、电气安全、行驶速度、防火防篡改等多个方面进行严格规范。该新国标出台后，安全合规、共享便捷的共享电单车趁势入局，并在车辆认证、电气安全、骑行安全等方面提供了优化方案。

　　例如，合规运营的共享电单车均获得了新国标和3C认证；采用统一充换电、建设安全场站的模式，更催生了为共享电单车更换电池的新兴职业——“换电工”；车辆设置为无后座，且依托各类智能系统保障用户的安全规范使用。相较于民用电动车，共享电单车的一系列安全优势避开了民用电动车在使用、充电过程中的安全隐患。艾媒咨询近日发布的一份调查报告显示，受访用户普遍认为共享电单车的安全性较高，其中认为“非常安全”和“比较安全”的受访用户共占半数以上。

　　避免停放无序 行业新科技与责任心形成合力

　　此外，在多个地区的运营管理细则中，分别提及到电子围栏、电子地图、大数据等技术手段的必要性。对此，多家共享电单车企业均自信表示，可多措并举，满足管理部门对停放管制等方面的更高要求：可通过车辆装载的高精度定位系统，结合主管部门批准设置的遍布城市的停车点位，实现用户定点用车还车；广泛上线的运营区域和禁停区域，保证了车辆的分布与流向能得到调控；配备充足数量的运营人员对路面进行网格化管理，车辆的有序停放将得到有力保障，尤其是针对报废、损坏和无电车辆可能造成的淤积，共享单车企业特别安排了固定检修人员进行巡检。艾媒咨询调查显示，在用户对停放管制的整体满意度中，美团电单车、青桔电单车、哈啰助力车位列前三。

　　未来，在停放管理上，企业创新科技还将层出不穷。据了解，美团电单车将上线同向停放技术，通过多种新技术硬件驱动，实现车辆停放统一朝向，从而进一步完善城市面貌，实现精细化管理。不重蹈当年共享单车过度“膨胀”的覆辙，是这个行业用责任心坚守的目标之一。

　　近6成用户看好行业未来发展 技术创新呼唤包容政策

　　共享电单车的这一系列优势和发展，离不开技术应用的迭代以及基础设施的完善。在新基建理念引领下，5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网领域也将加速发展，伴随物联网技术的升级，中国共享电单车产业从硬件技术、服务体系上都将得到进一步智能升级、融合创新。

　　新国标实施后，超标电动车面临逐步清退，而当前合规电动自行车的产量则难以满足旺盛的两轮出行需求。数据显示，2019年，中国电动自行车产量为3609.3万辆，其中新国标车型占比约32.7%，达到1180万辆。这意味着，传统电动自行车行业全面升级仍需较长时间，随之产生的需求缺口，可通过创新方式加以填补。此外，随着机动车保有量的持续增长和人口聚集，城市公共交通问题日益突出，3-10公里中短途出行的细分领域正呼唤更环保便捷的方式；同时，在共享单车的教育下，公众对共享两轮出行方式接受度逐渐提高。

　　未来五年，随着各大平台稳步推进共享电单车投放布局，用户相关需求将进一步得到激发，尤其在三四线城市的渗透率将保持快速增长态势，预计2025年中国共享电单车规模将超过800万辆。艾媒调查显示，58.7%受访用户看好共享电单车行业未来发展。

　　近日，北京召开了中央全面深化改革委员会，会议中明确指出要依靠改革应对变局、开拓新局；对待新事物新做法，要加强鼓励和引导，让新生事物健康成长，让发展新动能加速壮大。而对于共享电单车这样一件方兴未艾的行业，需要包容的政策来使其与城市出行共同成长。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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