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2020年长春国际汽车文化节暨第二届红旗嘉年华开幕

2020年07月10日17:42  来源：人民网-财经频道
 

7月10日，2020年长春国际汽车文化节暨第二届红旗嘉年华在长春盛大开幕。吉林省委常委、长春市委书记王凯，长春市副市长贾丽娜，长春市副市长王海英，长春市政协党组成员、经开区党工委书记何泉秀，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋，中国汽车流通协会副会长刁建申，中国一汽董事、党委副书记秦焕明，中国一汽党委常委、副总经理邱现东，中国一汽党委常委、副总经理雷平，中国一汽党委常委、副总经理孙志洋，中国一汽党委常委、总会计师全华强等集团领导，与来自全国各地的嘉宾、媒体记者等共同见证。

参会领导共同启动活动

据了解，本届红旗嘉年华共设计开展15场活动。随着第二届红旗嘉年华正式启幕，红旗品牌将再一次用实际行动，推动新时代中国汽车产业转型升级，助力地方产业经济创新增长。

作为红旗品牌政企合作、倾心打造的重要IP项目，第二届红旗嘉年华将在上届的成功基础上全面升级，为春城人民带来一场汽车的盛会、汽车人的盛会、汽车文化的盛会。

长春作为新中国汽车工业的摇篮，，红旗品牌作为国产豪华自主汽车品牌的代表，近年来，在品牌塑造、造型设计、产品矩阵、技术研发、品质质量、渠道服务、销量业绩、创新生态等各个维度取得优异的成绩。2020年上半年，在全球汽车供应链、产业链受到严重影响的情况下，红旗品牌逆势上扬，销量达到7万台，同比增长111%。

通过本届嘉年华，红旗品牌与吉林省、长春市政府联手合作，再次树立政企合作的典范，展示新红旗逆势飞扬取得的丰硕战果，提振市场信心的同时，通过创新合作，建设现代化国际汽车城，为长春及东北经济发展注入新动力，更进一步推动中国汽车行业的高质量发展。

在此次红旗嘉年华中，红旗品牌以多个创意十足的系列活动为契机，与消费者进行深度沟通，和红旗粉丝一起狂欢，与年轻人同频共振，持续推动红旗品牌年轻化、活力化。

据悉，之后，红旗品牌还将举办红旗粉丝庆典、经典车文化巡游、红旗汽车马拉松等活动，充分调动红旗用户和粉丝参与其中，将进一步促进红旗品牌与年轻消费者互动。红旗品牌还将采用直播、短视频等方式，全面覆盖受众生活场景，多维度触达用户群体，与年轻人同频共振。

红旗品牌携手长春市政府，促进汽车文化在长春落地生根，引领中国汽车产业转型升级。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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