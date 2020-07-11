实际使用外资超600亿元

本报北京7月10日电 （记者罗珊珊）记者从商务部获悉：今年前5月，全国18家自贸试验区实际使用外资602.5亿元，以不到全国千分之四的国土面积，实现了全国17%的外商投资。这充分说明了外资企业对自贸试验区的信心。自贸试验区不仅是新时代改革开放的新高地，也是吸收外资的重要平台。

近期调研显示，外资企业认为自贸试验区最具吸引力的3项因素分别是：政府服务高效、贸易便利化、投资自由化。在政府服务方面，自贸试验区在证照分离、企业简易注销、工程建设项目审批等多项改革上先行开展试验，不断取得突破。在贸易便利化方面，积极创新进出口货物监管模式，推进口岸降本增效。在投资自由化方面，2020年版自贸试验区外商投资准入负面清单已经颁布，将于7月23日起实施，特别管理措施从去年的37条缩减至30条，在医药、教育等领域进一步加大了先行先试的力度。

据悉，商务部6年来累计向全国复制推广了260项制度创新成果，推动了各地的改革意识、开放水平、行政效率、发展动能、经济活力不断提升，带动了全国营商环境不断优化。

《 人民日报 》（ 2020年07月11日 02 版）

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