避险需求走强推动金价创新高 或将保持高位震荡

上半年黄金资产回报率超17％，全球黄金ETF连续7个月净流入——

避险需求走强推动金价创新高

经济日报·中国经济网记者 温济聪

国际金价近期突破每盎司1800美元关口，创下自2011年9月以来的近9年新高。截至6月，全球黄金ETF已连续7个月出现净流入，创下历史纪录。业内人士认为，受疫情影响，市场担忧情绪持续发酵，黄金作为重要的避险资产受到资金青睐。此外，多国央行采取的货币宽松政策也助推金价上行。后续国际金价有望保持高位震荡。

近期国际黄金价格走势强劲，7月8日，国际金价报收于每盎司1808.74美元，突破每盎司1800美元关口，触及每盎司1818.02美元高点，创下自2011年9月以来的近9年新高。

黄金被视为重要的避险资产，上半年黄金的资产回报率超过17％，在主流资产中表现突出。金价上涨背后的主要逻辑是什么？未来金价会持续保持高位吗？

多因素致金价上涨

今年以来，受到新冠肺炎疫情影响，国际金融市场出现波动。一季度，国际黄金价格先扬后抑，二季度，国际黄金价格重拾升势。业内人士表示，近期市场避险情绪高涨，助推金价连创新高，而货币宽松、大类资产的轮动效应也给金价上行带来支撑。

汇研汇语资产管理公司CEO张强认为，伴随新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延，严重拖累全球经济复苏，由此而引发的市场担忧情绪持续发酵。“越是在风险事件下，黄金的避险属性就越能得到凸显，进而对黄金价格形成提振。”张强说。

促成黄金价格上涨的主要原因还有货币宽松，面对世界经济陷入深度衰退风险，多国央行纷纷采取货币宽松政策来刺激经济，释放大量流动性进入市场，此举将导致纸币贬值。在此预期下，更多资金流入黄金。各国央行“开闸放水”，黄金市场成为最直接的“容器”。

此外，黄金的抗通胀属性，是黄金价格此轮上涨的基础。黄金具备全球公认的金融属性，受到各国金融机构和投资者青睐，伴随着买盘的不断涌入，推升了黄金价格上涨。

大类资产的轮动效应也给金价表现带来了重要支撑。资深投资分析师肖磊表示，大类资产的轮动效应对金价有所带动。近几年，包括美股在内的全球主要市场的大类资产都创出了新高，但黄金过去几年表现一般，这就导致黄金处在大类资产估值当中的“洼地”，一旦市场开始出现轮动，黄金受到的关注度就会上升。

张强认为，此轮黄金价格上涨，是在美国等西方主要经济体对未来经济悲观预期之下的。“美国作为全球经济的火车头，在此次疫情中并没有起到较好的带头作用，被市场寄予厚望的疫苗研发还需要时间。短期来看，市场对经济的担忧情绪仍将继续，疫情得不到有效控制，难言经济复苏，避险资金流入黄金市场势头不改，金价上涨有望延续。”张强说。

或将保持高位震荡

黄金成为疫情之下为数不多的强势资产，资金聚集越多越能推升金价上行。不断创出新高的国际黄金价格走势，后续行情将如何演绎？

从市场的避险情绪来看，黄金受到的关注度依旧处于上升状态，上涨趋势有望延续。“就目前的大环境而言，在疫情得到有效控制之前，市场担忧情绪难以降温，金价的避险作用逐渐凸显，黄金价格的多头走势将得到延续。”北京理工大学公司治理与信息披露研究中心主任张永冀说。

从市场资金流向来看，黄金ETF基金保持净买入状态，市场机构和个人投资者都加大了黄金的投资力度。在张强看来，大量资金出于抵御货币贬值或经济下行风险的目的聚集而来，会加剧黄金的波动，金价将沿着上行轨道保持高位震荡。随着金价不断创出新高，也会吸引更多资金关注。

不过，壹手黄金首席分析师陈明认为，黄金市场不断走出新高，从市场的日线结构看，市场始终不存在放量的行为，这意味着黄金市场短期仍没有停止的意思，但要注意后续短期的调整，黄金有可能会在近期受到美元与风险资产上涨的原因影响，高位出现放量调整导致回调；但是鉴于黄金宏观的特性，预计金价会在高位继续保持震荡，短期冲高回落的概率相对较大，整体依然会保持震荡。

投资风险值得警惕

世界黄金协会发布的最新报告显示，截至今年6月份，全球黄金ETF已连续7个月出现净流入，创下历史纪录。今年上半年，全球黄金ETF总规模增长25%。作为投资者，现在投资黄金有什么风险需要警惕？

“投资者不宜高位追多。”张强表示，在看到收益的同时，也需要提醒投资者注意金价波动所带来的风险。即便金价处于上行通道也会有回调，建议投资者选择金价回调的时候买入，不宜追高。

值得注意的是，很多黄金交易对象是带有杠杆的，看似不起眼的波动可能会给投资者造成较大损失，所以投资者在进场交易前，需要了解自己的交易品种的杠杆倍数，提前做好风险控制。对于普通投资者而言，尽量选择没有杠杆的黄金品种；对于相对专业的投资者而言，要在可承受的范围内控制好持仓比例、做好风险控制。

“黄金目前价格相对较高，每次向上突破的力度相对较弱，不建议高位追多，但依然长期看好黄金走势。”陈明说。

举例来说，银行的纸黄金买入和赎回方式都很便捷且费用低，没有杠杆，可以规避不必要的价格波动风险，适合风险偏好较低的普通投资者。“作为没有杠杆的长线资金，金价回调一段时间将是不错的买入时机，持仓成本越低越好，价格波动对投资者的情绪影响越小越有利于投资者长期持有。”张强说。

对于相对专业的投资者而言，由于影响金价的因素过多，随着关注度提升，金价波动的幅度也会提升，相比投资收益，风险控制更加重要。

此外，投资者要有资产组合的意识，而不是“押注”某一类资产。肖磊认为，为了对冲美元贬值和美国市场的滞胀风险，可以买入部分黄金；而中国市场恢复速度较快，其股市可能会较为亮眼。投资者可以选择买入多种资产进行组合。对于普通投资者来说，无论选择哪种投资标的，手上依然需要留足部分用来应急的现金，以备不时之需。

温济聪

温济聪

(责编：李栋、值班)