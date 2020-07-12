银行业保险业整体运行稳健 更大力度让利实体经济——中国银保监会新闻发言人答记者问

新华社北京7月11日电 题：银行业保险业整体运行稳健 更大力度让利实体经济——中国银保监会新闻发言人答记者问

新华社记者李延霞

时至年中，银行业保险业运行情况如何？如何应对不良贷款反弹压力？银行合理让利实体经济怎样进行？针对这些社会关注的热点问题，中国银保监会新闻发言人11日回答了记者提问。

我国银行业保险业整体运行稳健

银保监会新闻发言人表示，当前，我国银行业保险业整体运行稳健，风险可控，服务实体经济能力不断提升。但也必须看到，在未来一段时期内潜在风险依然较大，要保持清醒，冷静研判，未雨绸缪。

数据显示，截至6月末，我国银行业境内总资产301.5万亿元，同比增长9.8%。6月末，不良贷款余额3.6万亿元，不良贷款率2.10%，比年初上升0.08个百分点。保险公司综合偿付能力充足率244.6%，核心偿付能力充足率233.6%，保持在较高水平。

该发言人表示，当前面临的突出风险与挑战包括不良资产上升压力加大、部分市场乱象有所反弹、违法违规行为时有发生等。

做好不良贷款反弹的应对准备

银保监会新闻发言人表示，受新冠肺炎疫情等因素影响，银行业保险业信用风险有所上升。一些受疫情影响较重的行业和企业经营压力巨大，还款能力下降。虽然采取了临时延期还本付息、借新还旧、展期、修改贷款合同等对冲政策措施，但经营不善的企业本身存在的问题并没有根本解决，今后仍然存在较大违约风险。

该发言人表示，必须做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备。一要进一步做实资产分类。严格区分受疫情影响出现困难的企业和本身经营风险较高的企业，对于后者，严格按规定确定资产分类，符合不良标准的必须划为不良。二要继续加大处置力度，今年不良资产处置金额要在去年基础上合理增加。三要拓宽不良资产处置渠道。综合使用核销、清收、批量转让、债转股等手段，做到应核尽核，应处尽处。

更大力度让利实体经济

在实体经济增速下降之际，银行业利润保持了一定增长。对此，银保监会新闻发言人表示，其中的原因是多方面的，最主要的是由于现行财务会计和统计制度造成的时滞影响。按照权责发生制会计原理，潜在风险贷款利息收入仍在利润核算中全额计入，而实际风险尚未全面反映。

该发言人表示，银行业利润增长很大程度上是生息资产大幅增长的结果。上半年银行业金融机构生息资产增长17万亿元，人民币贷款增加12.09万亿元，规模大幅增加带来账面利息和利润也相应增长。

该发言人表示，银保监会将督促银行保持利润合理增长，做实利润、用好利润。一要更大力度让利实体经济。千方百计降低企业，尤其是普惠型小微企业综合融资成本，推动金融系统全年让利实体经济1.5万亿元。二要及时填补拨备缺口，拨备不达标的银行要制定计划，尽早达标。三要切实补充资本。适当降低分红，不增加奖金，把有限的利润更多用于资本补充，提高风险抵御能力。

督促引导资金“脱虚向实”

数据显示，上半年我国人民币贷款增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元，银行保险机构债券投资、保险资金股权投资保持较快增长，保险行业赔款和给付支出超过5200亿元。

银保监会新闻发言人表示，将继续做好统筹推进疫情防控和经济社会恢复发展工作，研究实施中小企业“低成本无担保”应急贷款和大中型企业应急融资安排，同时加大重点行业、普惠小微企业的信贷支持等。

该发言人表示，要督促引导资金“脱虚向实”。当前特别要强化资金流向监管，规范跨市场资金往来和业务合作，严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

(责编：李栋、值班)