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海南航空太原地区新增四条航线 可飞抵大连、长沙等地

2020年07月12日16:27  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月12日电 （记者乔雪峰） 为满足山西地区旅客的暑期出行需要,海航集团旗下海南航空控股股份有限公司（简称“海南航空”）已于2020年暑期新增太原-大连、长沙-太原-长春、乌鲁木齐-太原-青岛、重庆-太原-海拉尔四条航线，均由波音737-800执行。

暑运加班航线的具体时刻为：

太原-大连航班号HU7587，每天一班，21：25由太原起飞， 23:05抵达大连；大连-太原航班号HU7588， 22:05由大连起飞，23:50抵达太原。

长沙-太原-长春航班号HU7329，每周1357，13:30由长沙起飞，15:25抵达太原，16:15由太原起飞，18:35抵达长春；长春-太原-长沙航班号HU7330，19:25由长春起飞，22:10抵达太原，23:00由太原起飞，次日01:00抵达长沙。

乌鲁木齐-太原-青岛航班号HU7843，每天一班，10:45由乌鲁木齐起飞，14:15抵达太原，15:05由太原起飞，17:00抵达青岛；青岛-太原-乌鲁木齐航班号HU7844，18:00由青岛起飞，19:50抵达太原，20:55由太原起飞，次日00:55抵达乌鲁木齐。

重庆-太原-海拉尔航班号HU7795，每天一班，09:15由重庆起飞，11:10抵达太原，12:10由太原起飞，14:35抵达海拉尔；海拉尔-太原-重庆航班号HU7796，16:00由海拉尔起飞，18:50抵达太原，19:50由太原起飞，22:00抵达重庆。

此外，为加速防疫抗疫物资运输周转，助力世界各地联手战胜疫情，海南航空于4月2日推出客运飞机转货运包机业务，提供B787-9、B787-8、A330-300、A330-200等多种宽体飞机共计40余架执行客载货服务，国内主要出港城市如北京、上海、广州、深圳、重庆、西安、长沙、海口等均具备长期过夜保障能力，可长期稳定执行国际客载货航班，其他大中型机场也具备临时调机执行航班任务能力，多种机型的配备可满足各地出港临时、定期等各类客改货航班运输需求，以安全、高效的服务，实现国内至国际的灵活运输，为全球抗疫贡献海航力量，相更多业务内容可详询海南航空太原营业部。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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