7月9日，“一带一路”人力资源研究高端智库启动仪式在北京举行。会议由中国就业促进会指导、麦斯特智库主办，“一带一路”人力资源研究中心承办。首批高端智库专家通过网络视频会议，围绕“聚集专家，凝聚共识，建言献策，助力发展”的主题，结合贯彻“促进互联互通、坚持开放包容，应对全球性危机和实现长远发展”的要求，对推动“一带一路”人力资源领域研究和人力资源建设进行了讨论和交流。会议由中国就业促进会副会长、中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣主持。

中国就业促进会会长张小建出席会议并讲话，提出了智库下一个阶段工作重点及中长期研究方向，做好总结传播和学习借鉴抗疫复工复产的经验做法的工作。并从中长期考虑对“一带一路”高质量发展中加强人力资源建设的研究作出安排，希望智库专家们深入研究，创新探索，多出成果，为“一带一路”发展加强人力资源建设，贡献“中国智慧”和“中国方案”。

麦斯特创始人李妍菲博士在大会发言中表示，麦斯特将大力支持“一带一路”人力资源研究中心的建设与发展。麦斯特多年来秉承初心，砥砺前行，与国家的发展同呼吸共命运。通过对“一带一路”人力资源研究中心的大力支持，把企业的社会责任落到实处，打造产学研融合共生的新型智库。

国际劳工组织中国和蒙古 局副局长戴晓初、人社部信息中心主任翟燕立、人社部国际司副司长钱晓燕等国际组织和政府部门官员参加会议并发言。智库专家代表中国社会保险学会副会长张亚力、天津市人民政府参事孔长起、中国人民大学国际关系学院博导王义桅教授、阿里研究院副院长谭崇钧、中央财经大学社会保障研究中心主任褚福灵教授、中国劳动和社会保障科学研究院研究员王永奎等嘉宾分别作了精彩发言，对“一带一路”人力资源开发提出了重要的观点和主张。

启动仪式上，“一带一路”人力资源研究中心主任林修彬还专门介绍了中心工作状况和计划，提出了对高端智库发展建设的构想。会上介绍了首批高端智库专家，专家们对智库建设和研究工作提出了宝贵的意见建议。

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