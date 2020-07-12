人民网>>财经

张近东：2020下半年苏宁将持续加码价值战

2020年07月12日18:09  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京7月12日电（记者毕磊）近日，苏宁召开半年度工作部署会，苏宁控股集团董事长张近东在对集团“下半场”工作进行部署的同时，再次强调了零售价值战，表示要进一步聚焦核心能力，创造长效价值。

　　当前市场竞争激烈，企业发展的不确定性增加。张近东认为，零售的竞争，无论形式怎么变，最终一定是商品供应链和服务能力的竞争。

　　整体来看，苏宁上半年的表现也说明了这一点。疫情期间，零售行业遭受重创，但苏宁在到家业务、离店销售、电商直播等领域实现了突破性发展。618期间，苏宁通过“J-10%”价格策略和优质服务的持续推行，全渠道销售规模实现了大幅度增长。

　　张近东认为，这离不开苏宁互联网转型发展所积累的智慧零售核心能力，以及30年来持续深耕服务的定力。苏宁的供应链和服务优势，给用户带来的不仅是短期优惠，而是长期体验的提升。618期间，张近东明确表示要将大促期间的用户体验常态化，“苏宁打的不是短期的价格战，而是长期的价值战。”

　　据了解，创立30年来，苏宁一方面通过自主建设，不断完善供应链，降低商品供应链流通成本；另一方面，通过合作、收购等方式补齐短板，而去年收购家乐福中国，帮助苏宁补齐了全场景零售的最后一块拼图，即大快消板块。

　　张近东在会议上还向全体管理人员强调，苏宁要实现有价值的发展、有效益的增长，将企业全域价值链的能力落实到用户身上，即给用户提供实惠价格和优质服务，把服务和体验做到极致。

　　目前，苏宁的上万家数字化门店，正在从用户、供应链、门店、运营各环节发力，构建起线上线下融合的智慧零售生态，极大提高了苏宁的零售效率。随着苏宁供应链、物流等全零售链路优势释放，满足用户不断升级的消费需求的能力正在加强。

　　据悉，针对即将到来的818，苏宁还将推出一系列举措持续升级“价值战”，提升用户口碑。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved