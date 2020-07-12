张近东：2020下半年苏宁将持续加码价值战

人民网北京7月12日电（记者毕磊）近日，苏宁召开半年度工作部署会，苏宁控股集团董事长张近东在对集团“下半场”工作进行部署的同时，再次强调了零售价值战，表示要进一步聚焦核心能力，创造长效价值。
当前市场竞争激烈，企业发展的不确定性增加。张近东认为，零售的竞争，无论形式怎么变，最终一定是商品供应链和服务能力的竞争。
整体来看，苏宁上半年的表现也说明了这一点。疫情期间，零售行业遭受重创，但苏宁在到家业务、离店销售、电商直播等领域实现了突破性发展。618期间，苏宁通过“J-10%”价格策略和优质服务的持续推行，全渠道销售规模实现了大幅度增长。
张近东认为，这离不开苏宁互联网转型发展所积累的智慧零售核心能力，以及30年来持续深耕服务的定力。苏宁的供应链和服务优势，给用户带来的不仅是短期优惠，而是长期体验的提升。618期间，张近东明确表示要将大促期间的用户体验常态化，“苏宁打的不是短期的价格战，而是长期的价值战。”
据了解，创立30年来，苏宁一方面通过自主建设，不断完善供应链，降低商品供应链流通成本；另一方面，通过合作、收购等方式补齐短板，而去年收购家乐福中国，帮助苏宁补齐了全场景零售的最后一块拼图，即大快消板块。
张近东在会议上还向全体管理人员强调，苏宁要实现有价值的发展、有效益的增长，将企业全域价值链的能力落实到用户身上，即给用户提供实惠价格和优质服务，把服务和体验做到极致。
目前，苏宁的上万家数字化门店，正在从用户、供应链、门店、运营各环节发力，构建起线上线下融合的智慧零售生态，极大提高了苏宁的零售效率。随着苏宁供应链、物流等全零售链路优势释放，满足用户不断升级的消费需求的能力正在加强。
据悉，针对即将到来的818，苏宁还将推出一系列举措持续升级“价值战”，提升用户口碑。
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