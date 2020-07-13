产业数字化 制造更智能(新数据 新看点)

步入宝钢股份冷轧厂C008热镀锌智能车间，眼前倏然暗了下来，上方的几台无人行车正吊卸钢卷，提醒着人们这座偌大的工厂仍在有条不紊地运转。经过数字化改造的宝钢股份24小时“无人车间”，无需工人值守，关灯也可正常运行。

“智能化升级后的‘无人车间’，可提高30%的劳动效率和20%的产能。”宝钢股份冷轧厂有关负责人说，智能制造已成为企业提质增效的“利器”，助力了企业在疫情防控期间稳定生产。

“无人车间”是中国制造业加速迈向数字化的一个缩影。7月3日，中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书（2020年）》显示，2019年我国产业数字化探索向更深层次、更广领域迈进，数字技术带动传统产业产出增长、效率提升的作用进一步强化，产业数字化增加值规模达28.8万亿元，同比名义增长16.8%。

“28.8万亿元”折射出什么？

——“28.8万亿元”的背后，是更多传统产业与新技术的深度融合。

6月，山西吕梁山深处，经过中国联通施工人员3个多月的努力，庞庞塔煤矿5G网络的最后一个基站调试成功。至此，覆盖100多公里巷道的煤矿井下商用5G专网基本建成。

这一5G专网，让采矿的安全性和效率得到提升。“借助5G专网，我们已经成功搭建了视频采集、智能分析、设备健康管理等多种应用，智能采矿不再是梦想！”山西霍煤集团有关负责人说。

不仅是煤矿业，乘着5G、人工智能等新一代信息技术的东风，我国多个工业领域加快数字化转型。2019年，规模以上工业企业的生产设备数字化率、关键工序数控化率、数字化设备联网率分别达到47.1%、49.5%、41%，工业企业数字化研发设计工具普及率达到69.3%，为深入推动制造业数字化转型提供了支撑。

——“28.8万亿元”的背后，是中小企业数字化转型潜力的充分释放。

订单依托数据驱动、服装自动3D建模、生产全程连续流畅……数字化改造后，青岛环球服装股份有限公司总经理杨志强直呼“没想到”，“通过与海尔卡奥斯合作，搭建了个性化定制服务平台，如今，我们也能接收来自全球的个性化订单了。”

帮助中小企业实现数字化转型，海尔卡奥斯是中国工业互联网平台的缩影。据测算，2019年我国工业互联网产业经济增加值规模为2.13万亿元，同比实际增长47.3%，其中，工业互联网融合带动的经济影响规模达1.6万亿元，其对经济发展的促进作用正逐步显现。

——“28.8万亿元”的背后，也是新商业模式和创业活力的加速涌现。

销量遭遇天花板怎么办？前不久，坤湛科技助力鞋企天创时尚在淘宝直播大胆尝试“店厂合一”的新商业模式——将制鞋生产线实时直播，消费者看到鞋子即可下单，下单后立即在生产线上排产。“从用户看到样品下单，再到产线精准满足用户需求，生产制造商和客户之间看不见的壁垒被打破了。”坤湛科技CEO闵万里说。

新一代信息技术与制造业加速融合，不断孕育新产品、新模式、新业态。据统计，2019年，全国开展网络化协同、服务型制造和个性化定制的企业比例分别达到35.3%、25.3%和8.1%。

“有数字技术全方位、全链条的支持，制造业正在成为我国数字经济的发力点。”中国信通院政经所数字经济研究部主任孙克说。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 01 版）

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