人民网>>财经

去年我国产业数字化增加值规模达28.8万亿元

产业数字化 制造更智能(新数据 新看点)

本报记者  韩  鑫

2020年07月13日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　步入宝钢股份冷轧厂C008热镀锌智能车间，眼前倏然暗了下来，上方的几台无人行车正吊卸钢卷，提醒着人们这座偌大的工厂仍在有条不紊地运转。经过数字化改造的宝钢股份24小时“无人车间”，无需工人值守，关灯也可正常运行。

　　“智能化升级后的‘无人车间’，可提高30%的劳动效率和20%的产能。”宝钢股份冷轧厂有关负责人说，智能制造已成为企业提质增效的“利器”，助力了企业在疫情防控期间稳定生产。

　　“无人车间”是中国制造业加速迈向数字化的一个缩影。7月3日，中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书（2020年）》显示，2019年我国产业数字化探索向更深层次、更广领域迈进，数字技术带动传统产业产出增长、效率提升的作用进一步强化，产业数字化增加值规模达28.8万亿元，同比名义增长16.8%。

　　“28.8万亿元”折射出什么？

　　——“28.8万亿元”的背后，是更多传统产业与新技术的深度融合。

　　6月，山西吕梁山深处，经过中国联通施工人员3个多月的努力，庞庞塔煤矿5G网络的最后一个基站调试成功。至此，覆盖100多公里巷道的煤矿井下商用5G专网基本建成。

　　这一5G专网，让采矿的安全性和效率得到提升。“借助5G专网，我们已经成功搭建了视频采集、智能分析、设备健康管理等多种应用，智能采矿不再是梦想！”山西霍煤集团有关负责人说。

　　不仅是煤矿业，乘着5G、人工智能等新一代信息技术的东风，我国多个工业领域加快数字化转型。2019年，规模以上工业企业的生产设备数字化率、关键工序数控化率、数字化设备联网率分别达到47.1%、49.5%、41%，工业企业数字化研发设计工具普及率达到69.3%，为深入推动制造业数字化转型提供了支撑。

　　——“28.8万亿元”的背后，是中小企业数字化转型潜力的充分释放。

　　订单依托数据驱动、服装自动3D建模、生产全程连续流畅……数字化改造后，青岛环球服装股份有限公司总经理杨志强直呼“没想到”，“通过与海尔卡奥斯合作，搭建了个性化定制服务平台，如今，我们也能接收来自全球的个性化订单了。”

　　帮助中小企业实现数字化转型，海尔卡奥斯是中国工业互联网平台的缩影。据测算，2019年我国工业互联网产业经济增加值规模为2.13万亿元，同比实际增长47.3%，其中，工业互联网融合带动的经济影响规模达1.6万亿元，其对经济发展的促进作用正逐步显现。

　　——“28.8万亿元”的背后，也是新商业模式和创业活力的加速涌现。

　　销量遭遇天花板怎么办？前不久，坤湛科技助力鞋企天创时尚在淘宝直播大胆尝试“店厂合一”的新商业模式——将制鞋生产线实时直播，消费者看到鞋子即可下单，下单后立即在生产线上排产。“从用户看到样品下单，再到产线精准满足用户需求，生产制造商和客户之间看不见的壁垒被打破了。”坤湛科技CEO闵万里说。

　　新一代信息技术与制造业加速融合，不断孕育新产品、新模式、新业态。据统计，2019年，全国开展网络化协同、服务型制造和个性化定制的企业比例分别达到35.3%、25.3%和8.1%。

　　“有数字技术全方位、全链条的支持，制造业正在成为我国数字经济的发力点。”中国信通院政经所数字经济研究部主任孙克说。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月13日 01 版）
(责编：牛镛、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved